ÖZET İZLE: Şampiyonlar Ligi maç özetleri izle: beIN Sports maç özetleri izle
ÖZET İZLE: Şampiyonlar Ligi maç özetleri izle!
UEFA Şampiyonlar Ligi maç özetleri ve golleri izle. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda
Leipzig (Almanya) - Liverpool (İngiltere) ve Barcelona (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa) maçları geride kaldı. Bu akşam Atletico Madrid (İspanya) - Chelsea (İngiltere) ve
Lazio (İtalya) - Bayern Münih (Almanya) maçları oynanacak. Şampiyonlar Ligi maçları 23 ve 24 şubat tarihlerinde oynanmaya devam edecek. Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşlarından sonra çeyrek final maçları oynanacak. Şampiyonlar Ligi maç özetleri ve birbirinden şık golleri bu yazımızda sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. İşte Şampiyonlar Ligi özetleri.
Haber MerkeziYeni Şafak
UEFA Şampiyonlar Ligi maç özetleri ve golleri izle. Şampiyonlar Ligi maçları beIN Sports kanalından canlı olarak izlenebilir. Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçların ilk mücadeleleri, 23 ve 24 Şubat'taki müsabakalarla tamamlanacak. İşte Şampiyonlar Ligi maç özetleri ve golleri.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SON 16 TURU FİKSTÜRÜ
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda yarın ve 17 Şubat Çarşamba günü toplam 4 karşılaşma yapılacak.
Bu turun ilk mücadeleleri, 23 ve 24 Şubat'taki müsabakalarla tamamlanacak.
Çeyrek finale yükselen takımlar, 9-10 Mart ile 16-17 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.
TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:
16 ŞUBAT SALI:
Leipzig (Almanya) - Liverpool (İngiltere)
Barcelona (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)
17 ŞUBAT ÇARŞAMBA:
Sevilla (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya)
Porto (Portekiz) - Juventus (İtalya)
23 ŞUBAT SALI:
Atletico Madrid (İspanya) - Chelsea (İngiltere)
Lazio (İtalya) - Bayern Münih (Almanya)
24 ŞUBAT ÇARŞAMBA:
Atalanta (İtalya) - Real Madrid (İspanya)
Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Manchester City (İngiltere)
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE LİVERPOOL VE PSG AVANTAJLI BAŞLADI
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool, tarafsız sahada oynanan maçta Leipzig’i 2-0 mağlup ederken; Paris Saint-Germain ise deplasmanda Barcelona’yı 4-1 gibi farklı bir skorla devirmeyi başardı. Liverpool’da top koşturan A Milli oyuncu Ozan Kabak, takımıyla ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıktı.
İKİ DEV KARŞI KARŞIYA GELDİ
Gecenin diğer maçında ise Avrupa’nın iki büyük kulübü karşı karşıya geldi. İspanyol temsilcisi Barcelona, evinde Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain’i ağırladı. Barcelona mücadeleye, Ter Stegen, Dest, Pique, Lenglet, Alba, Busquets, De Jong, Pedri, Dembele, Griezmann, Messi ilk 11’i ile başladı. Konuk ekip PSG ise Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa, Paredes, Gueye, Kean, Mbappe, Verratti, Icardi ilk 11’i ile mücadeledeki yerini aldı.
Katalan ekibi karşılaşmaya etkili başlayan taraf oldu. Mücadelenin 6'ncı dakikasında Dembele ile gole yaklaşan Barcelona, 21'de de Pedri ile golü koklasa da fırsatları değerlendiremedi. Aradığı golü 27’nci dakikada penaltıdan Messi ile bulan Barcelona’ya PSG’nin cevabı gecikmedi. 1-0 sonrası yüklenen ve fırsatlar yakalayan PSG, mücadelenin 32’nci dakikasında Mbappe ile durumu eşitlemeyi başardı. Sonrasında Barcelona’da Griezmann, PSG’de ise Icardi pozisyonlar yakalasa da bunları gole çeviremedi ve mücadelenin ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle sona erdi.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SON DURUM
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Paris Saint-Germain (PSG), Barcelona'yı 4-1, Liverpool da Leipzig'i 2-0 mağlup etti.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu, 2 karşılaşmayla başladı.
İspanya'nın Barcelona takımı, Camp Nou'da Fransa ekibi PSG'yi ağırladı.
Barcelona, 27. dakikada Lionel Messi'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçse de bu üstünlüğünü koruyamadı. PSG, Angel Di Maria ve Neymar gibi yıldızlarından yoksun çıktığı maçta 32, 65 ve 85. dakikalarda Kylian Mbappe, 70. dakikada Moise Kean'in golleriyle 4-1 galip geldi.
Mbappe, Faustino Asprilla ve Andriy Shevchenko'dan sonra bir Şampiyonlar Ligi maçında Barcelona'ya karşı "hat-trick" yapan üçüncü oyuncu oldu.
- Liverpool, Leipzig'i 2 golle geçti
Almanya ekibi Leipzig ile İngiltere temsilcisi Liverpool arasındaki karşılaşma, iki ülkenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden aldığı tedbirler sebebiyle Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynandı.
Liverpool, 53. dakikada Muhammed Salah ve 58. dakikada Sadio Mane'nin kaydettiği gollerle 2-0'lık galibiyete ulaştı.
- Ozan Kabak ilk 11'de sahaya çıktı
Liverpool'un Almanya ekibi Schalke 04'ten kiraladığı milli futbolcu Ozan Kabak, Leipzig ile oynanan müsabakada ilk 11'de yer aldı.
Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez Liverpool forması giyen Ozan Kabak, mücadelede 90 dakika görev yaptı.
Ayrıca milli futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde bir İngiltere takımının formasını giyen ilk Türk oldu.
İki karşılaşmanın da rövanşı, 10 Mart'ta oynanacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ TOPU TANITILDI
Final maçı İstanbul'da oynanacak 2020-2021 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunun kalan bölümünde "The Finale Istanbul 21" adı verilen top kullanılacak.
UEFA'dan yapılan açıklamada, organizasyonun sponsorlarından Adidas'ın, 29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak finale özel hazırladığı topun, yarın başlayacak son 16 turundan itibaren kullanılacağı belirtildi.
Kırmızı, beyaz, gri ve siyah renklerden oluşan "The Finale Istanbul 21"in tasarımında, 2001'den beri olduğu gibi UEFA Şampiyonlar Ligi logosunda bulunan yıldızlardan ilham alındı.
İkonik hale gelmiş yıldızlı dizaynın 20. yılını kutlamak için üretilen topun deseni, önceki 20 final karşılaşmasından izler taşıyor.
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