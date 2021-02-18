Şampiyonlar Ligi maç özetleri! (ÖZETLER)

UEFA Şampiyonlar Ligi maç özetleri ve golleri izle. Şampiyonlar Ligi maçları beIN Sports kanalından canlı olarak izlenebilir. Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçların ilk mücadeleleri, 23 ve 24 Şubat'taki müsabakalarla tamamlanacak. İşte Şampiyonlar Ligi özetleri ve golleri.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖZETLERİ

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Porto, Juventus'u 2-1, Borussia Dortmund da Sevilla'yı 3-2 mağlup etti.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu, 2 karşılaşmayla devam etti.

Portekiz'in Porto takımı, Dragao Stadı'nda İtalya ekibi Juventus'u ağırladı.

Porto, 2. dakikada Mehdi Taremi ve 46. dakikada Moussa Marega'nın attığı gollerle 2-1 galip geldi. Konuk ekibin golü, 82. dakikada Federico Chiesa'dan geldi.

Juventus'ta milli futbolcu Merih Demiral, 35. dakikada sakatlanan Giorgio Chiellini'nin yerine oyuna girdi.

PORTO JUVENTUS ÖZET İZLE

SEVILLA BORUSSIA DORTMUND ÖZET İZLE

Borussia Dortmund deplasmanda kazandı



Gecenin diğer maçında İspanya temsilcisi Sevilla, Almanya ekibi Borussia Dortmund'u Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda konuk etti.

Ev sahibi ekip, 7. dakikada Suso'nun attığı golle 1-0 öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı. Borussia Dortmund, 19. dakikada Mahmoud Dahoud, 27 ve 43. dakikalarda Erling Haaland'ın kaydettiği gollerle ilk devreyi 3-1 üstün bitirdi. Sevilla, 84. dakikada Luuk de Jong'un bulduğu golle farkı bire indirse de konuk takım mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

Öte yandan Haaland, Borussia Dortmund formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 7 maçta 10 gole ulaştı. Norveçli genç futbolcu, Bayern Münih'te 10 maçta 10 kez rakip fileleri havalandıran Roy Makaay'ı geçerek Şampiyonlar Ligi'nde bir takımla 10 gole en kısa sürede ulaşan oyuncu oldu. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde 13. maçına çıkan Haaland, gol sayısını 18'e çıkardı.

İki karşılaşmanın da rövanşı, 9 Mart'ta oynanacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SON 16 TURU FİKSTÜRÜ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda yarın ve 17 Şubat Çarşamba günü toplam 4 karşılaşma yapılacak.

Bu turun ilk mücadeleleri, 23 ve 24 Şubat'taki müsabakalarla tamamlanacak.

Çeyrek finale yükselen takımlar, 9-10 Mart ile 16-17 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.

TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:

16 ŞUBAT SALI:

Leipzig (Almanya) - Liverpool (İngiltere)

Barcelona (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

17 ŞUBAT ÇARŞAMBA:

Sevilla (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya)

Porto (Portekiz) - Juventus (İtalya)

23 ŞUBAT SALI:

Atletico Madrid (İspanya) - Chelsea (İngiltere)

Lazio (İtalya) - Bayern Münih (Almanya)

24 ŞUBAT ÇARŞAMBA:

Atalanta (İtalya) - Real Madrid (İspanya)

Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Manchester City (İngiltere)

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE LİVERPOOL VE PSG AVANTAJLI BAŞLADI



UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool, tarafsız sahada oynanan maçta Leipzig’i 2-0 mağlup ederken; Paris Saint-Germain ise deplasmanda Barcelona’yı 4-1 gibi farklı bir skorla devirmeyi başardı. Liverpool’da top koşturan A Milli oyuncu Ozan Kabak, takımıyla ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıktı.

ÖZET İZLE: Liverpool - Leipzig maç özeti ve golleri izle Liverpool - Leipzig maç özeti ve golleri haberimizde sizlerle paylaştık. Liverpool Şampiyonlar Ligi son 16 turuna avantajlı başladı. 2 gol atıp, kalesinde gol görmeden sonlandıran Liverpool'da hedef çeyrek final. "Performansıyla Leipzig maçının adamı kim olur?" oylamasında Ozan Kabak, Curtis Jones, Muhammed Salah ve Trent Alexander-Arnold isimleri yer aldı. Kabak, oylamaya katılan 100 bin 641 kişinin yüzde 56'sının desteğini alarak "maçın adamı" seçildi. İşte Liverpool - Leipzig maç özeti ve golleri.UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SON 16 TURU FİKSTÜRÜUEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda yarın ve 17 Şubat Çarşamba günü toplam 4 karşılaşma yapılacak.Bu turun ilk mücadeleleri, 23 ve 24 Şubat'taki müsabakalarla tamamlanacak.Çeyrek finale yükselen takımlar, 9-10 Mart ile 16-17 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:16 ŞUBAT SALI:Leipzig (Almanya) - Liverpool (İngiltere)Barcelona (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)17 ŞUBAT ÇARŞAMBA:Sevilla (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya)Porto (Portekiz) - Juventus (İtalya)23 ŞUBAT SALI:Atletico Madrid (İspanya) - Chelsea (İngiltere)Lazio (İtalya) - Bayern Münih (Almanya)24 ŞUBAT ÇARŞAMBA:Atalanta (İtalya) - Real Madrid (İspanya)Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Manchester City (İngiltere)Liverpool Leipzig ÖZET İZLEOZAN KABAK İLK 11'DE SAHAYA ÇIKTILiverpool'un Almanya ekibi Schalke 04'ten kiraladığı milli futbolcu Ozan Kabak, Leipzig ile oynanan müsabakada ilk 11'de yer aldı.Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez Liverpool forması giyen Ozan Kabak, mücadelede 90 dakika görev yaptı.Ayrıca milli futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde bir İngiltere takımının formasını giyen ilk Türk oldu.İki karşılaşmanın da rövanşı, 10 Mart'ta oynanacak.LIVERPOOL LEIPZIG ÖZET ANLATIMIİlk yarısı golsüz geçilen mücadelede, dakikalar 53'ü gösterirken sahneye çıkan Mohamed Salah takımını öne geçiren isim olurken, 58. dakikada fileleri havalandıran Sadio Mane maçın skorunu tayin etti.Merseyside temsilcisinin ilk 11'inde yer alan ve 90 dakika boyunca sahada kalarak başarılı bir performans sergileyen milli stoperimiz Ozan Kabak, bir İngiliz kulübünün forması altında Şampiyonlar Ligi'nde maça çıkan ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçti.LIVERPOOL LEIPZIG RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?İki takım rövanş için, bu kez Liverpool'un ev sahipliğinde, 10 Mart 2021 Çarşamba günü TSİ 23:00'te karşı karşıya gelecek. Bu keyifli mücadele, beIN SPORTS aracılığıyla futbolseverlere ulaşacak. OZAN KABAK "MAÇIN ADAMI" SEÇİLDİİngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Alman temsilcisi Leipzig'i 2-0 mağlup ettiği maçtaki başarılı performansından dolayı taraftarlarca, "maçın adamı" olarak belirlendi.Liverpool'un Twitter hesabı üzerinden yapılan "Performansıyla Leipzig maçının adamı kim olur?" oylamasında Ozan Kabak, Curtis Jones, Muhammed Salah ve Trent Alexander-Arnold isimleri yer aldı. Kabak, oylamaya katılan 100 bin 641 kişinin yüzde 56'sının desteğini alarak "maçın adamı" seçildi. Diğer adaylardan Jones yüzde 16, Alexander-Arnold yüzde 6 ve Salah yüzde 22 oy alarak Kabak'ın gerisinde kaldı. OZAN, LIVERPOOL İLE İLK ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINA ÇIKTILiverpool’un Alman temsilcisi Schalke 04'ten kadrosuna kiralık olarak kattığı A Milli oyuncu Ozan Kabak, Ada ekibi ile ilk maçına geçtiğimiz hafta Leicester City deplasmanında çıktı ve 90 dakika forma giydi. A Milli oyuncu, Leipzig karşısında da ilk 11’de karşılaşmaya başlayarak Liverpool ile ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıktı.Alman temsilcisi karşılaşmaya hızlı başladı. İlk dakikalarda tehlikeli gelen ve bir topu direkten dönen Leipzig’de Olmo ve Angelino fırsatları değerlendiremedi. 20’nci dakikanın ardından üstünlüğü eline alan Liverpool, Mane ve Robertson ile gole yaklaşsa da fırsatları değerlendiremedi. Karşılıklı pozisyonlarla geçen ilk yarıda gol sesi çıkmadı.5 DAKİKADA 2 BÜYÜK HATAİkinci yarının hemen başında Leipzig Nkunku ile gole çok yaklaştı. Ardından baskısını sürdüren ve fırsatları değerlendiremeyen Leipzig, 5 dakika içinde savunmada yaptığı 2 büyük hatayla kalesinde 2 gol gördü. Liverpool’da yıldız oyuncu Salah, 53’üncü dakikada savunmanın büyük hatasını iyi değerlendirdi ve topu ağlara gönderdi: 0-1. Ardından konuk ekip, 58’inci dakikada yine savunmanın hatasında Mane ile bir gol daha bularak farkı 2’ye çıkardı: 0-2. 60’ıncı dakikanın ardından karşılıklı ataklarla geçen mücadelede başka gol olmadı ve ikinci maç öncesi Liverpool evine avantajla döndü.

İKİ DEV KARŞI KARŞIYA GELDİ



Gecenin diğer maçında ise Avrupa’nın iki büyük kulübü karşı karşıya geldi. İspanyol temsilcisi Barcelona, evinde Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain’i ağırladı. Barcelona mücadeleye, Ter Stegen, Dest, Pique, Lenglet, Alba, Busquets, De Jong, Pedri, Dembele, Griezmann, Messi ilk 11’i ile başladı. Konuk ekip PSG ise Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa, Paredes, Gueye, Kean, Mbappe, Verratti, Icardi ilk 11’i ile mücadeledeki yerini aldı.

Katalan ekibi karşılaşmaya etkili başlayan taraf oldu. Mücadelenin 6'ncı dakikasında Dembele ile gole yaklaşan Barcelona, 21'de de Pedri ile golü koklasa da fırsatları değerlendiremedi. Aradığı golü 27’nci dakikada penaltıdan Messi ile bulan Barcelona’ya PSG’nin cevabı gecikmedi. 1-0 sonrası yüklenen ve fırsatlar yakalayan PSG, mücadelenin 32’nci dakikasında Mbappe ile durumu eşitlemeyi başardı. Sonrasında Barcelona’da Griezmann, PSG’de ise Icardi pozisyonlar yakalasa da bunları gole çeviremedi ve mücadelenin ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SON DURUM

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Paris Saint-Germain (PSG), Barcelona'yı 4-1, Liverpool da Leipzig'i 2-0 mağlup etti.



Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu, 2 karşılaşmayla başladı.

İspanya'nın Barcelona takımı, Camp Nou'da Fransa ekibi PSG'yi ağırladı.

Barcelona, 27. dakikada Lionel Messi'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçse de bu üstünlüğünü koruyamadı. PSG, Angel Di Maria ve Neymar gibi yıldızlarından yoksun çıktığı maçta 32, 65 ve 85. dakikalarda Kylian Mbappe, 70. dakikada Moise Kean'in golleriyle 4-1 galip geldi.

Mbappe, Faustino Asprilla ve Andriy Shevchenko'dan sonra bir Şampiyonlar Ligi maçında Barcelona'ya karşı "hat-trick" yapan üçüncü oyuncu oldu.

- Liverpool, Leipzig'i 2 golle geçti

Almanya ekibi Leipzig ile İngiltere temsilcisi Liverpool arasındaki karşılaşma, iki ülkenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden aldığı tedbirler sebebiyle Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynandı.

Liverpool, 53. dakikada Muhammed Salah ve 58. dakikada Sadio Mane'nin kaydettiği gollerle 2-0'lık galibiyete ulaştı.

- Ozan Kabak ilk 11'de sahaya çıktı

Liverpool'un Almanya ekibi Schalke 04'ten kiraladığı milli futbolcu Ozan Kabak, Leipzig ile oynanan müsabakada ilk 11'de yer aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez Liverpool forması giyen Ozan Kabak, mücadelede 90 dakika görev yaptı.

Ayrıca milli futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde bir İngiltere takımının formasını giyen ilk Türk oldu.

İki karşılaşmanın da rövanşı, 10 Mart'ta oynanacak.

ÖZET İZLE: PSG Barcelona maç özeti ve golleri izle PSG Barcelona maç özeti ve şık golleri haberimizde. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu, 2 karşılaşmayla başladı. İşte PSG Barcelona maç özeti ve golleri izle.İspanya'nın Barcelona takımı, Camp Nou'da Fransa ekibi PSG'yi ağırladı.Barcelona, 27. dakikada Lionel Messi'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçse de bu üstünlüğünü koruyamadı. PSG, Angel Di Maria ve Neymar gibi yıldızlarından yoksun çıktığı maçta 32, 65 ve 85. dakikalarda Kylian Mbappe, 70. dakikada Moise Kean'in golleriyle 4-1 galip geldi.Mbappe, Faustino Asprilla ve Andriy Shevchenko'dan sonra bir Şampiyonlar Ligi maçında Barcelona'ya karşı "hat-trick" yapan üçüncü oyuncu oldu.BARCELONA PSG ÖZET İZLELİVERPOOL VE PSG AVANTAJLI BAŞLADIUEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool, tarafsız sahada oynanan maçta Leipzig’i 2-0 mağlup ederken; Paris Saint-Germain ise deplasmanda Barcelona’yı 4-1 gibi farklı bir skorla devirmeyi başardı. Liverpool’da top koşturan A Milli oyuncu Ozan Kabak, takımıyla ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıktı.UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Alman temsilcisi Leipzig, Covid-19 nedeniyle Almanya’nın aldığı tedbirler kapsamında Macaristan Budapeşte’de kentinde bulunan Puskas Arena’da oynanan karşılaşmada, İngiliz temsilcisi Liverpool’u ağırladı. Konuk ekip Liverpool’da A Milli oyuncu Ozan Kabak mücadeleye ilk 11’de başladı. Son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla taraftarlarını üzen Liverpool’da teknik direktör Jürgen Klopp zorlu karşılaşmaya; Alisson, Alexander-Arnold, Ozan Kabak, Henderson, Robertson, Wijnaldum, Jones, Alcantara, Salah, Mane, Firmino ilk 11’i ile çıkarken; Leipzig ise Gulacsi, Mukiele, Upamecano, Klastermann, Kampl, Sabitzer, Haidara, Adams, Angelino, Olmo, Nkunku ilk 11’i ile sahada yerini aldı.İKİ DEV KARŞI KARŞIYA GELDİGecenin diğer maçında ise Avrupa’nın iki büyük kulübü karşı karşıya geldi. İspanyol temsilcisi Barcelona, evinde Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain’i ağırladı. Barcelona mücadeleye, Ter Stegen, Dest, Pique, Lenglet, Alba, Busquets, De Jong, Pedri, Dembele, Griezmann, Messi ilk 11’i ile başladı. Konuk ekip PSG ise Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa, Paredes, Gueye, Kean, Mbappe, Verratti, Icardi ilk 11’i ile mücadeledeki yerini aldı.Katalan ekibi karşılaşmaya etkili başlayan taraf oldu. Mücadelenin 6'ncı dakikasında Dembele ile gole yaklaşan Barcelona, 21'de de Pedri ile golü koklasa da fırsatları değerlendiremedi. Aradığı golü 27’nci dakikada penaltıdan Messi ile bulan Barcelona’ya PSG’nin cevabı gecikmedi. 1-0 sonrası yüklenen ve fırsatlar yakalayan PSG, mücadelenin 32’nci dakikasında Mbappe ile durumu eşitlemeyi başardı. Sonrasında Barcelona’da Griezmann, PSG’de ise Icardi pozisyonlar yakalasa da bunları gole çeviremedi ve mücadelenin ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle sona erdi.MBAPPE, BARCELONA’YI YIKTIKarşılıklı ataklarla başlayan ikinci yarının ilk 15 dakikasında PSG, Kean ve Verratti ile fırsatları değerlendiremezken, Barcelona ise Griezmann ve Messi ile gol aradı ancak yakaladığı fırsatları gole çeviremedi. 60’ıncı dakikaların ardından rakibi karşısında üstünlüğü ele geçiren PSG, 65’inci dakikada Mbappe ile öne geçmeyi başardı: 1-2. Baskısını sürdüren Fransız ekibi, 70’inci dakikada Kean ile farkı 2’ye çıkarmayı başardı: 1-3. Goller sonrası Barcelona Messi ve Dembele ile gol fırsatlarını değerlendiremezken, 85’inci dakikada Mbappe yine sahneye çıkarak hat trick yaptı: 1-4. Karşılaşmada başka gol olmadı ve ikinci maç öncesi PSG büyük bir avantajı cebine koyduPSG BARCELONA MAÇ ÖZETİ ÖNEMLİ DAKİKALARBarcelona'da dakikalar 27'yi gösterirken, Frenkie De Jong'un rakip ceza sahası içinde yerde kalmasıyla kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Lionel Messi hata yapmadı ve beyaz noktadan takımını öne geçiren golün altına imzasını attı.Bu golle beraber üst üste 17’nci Şampiyonlar Ligi sezonunda da gol atma başarısı gösteren Arjantinli yıldız (2005-2021), efsane golcü Raul Gonzalez'in (1995-2011) rekorunu da egale etmiş oldu.Fransız temsilcisinin bu gole cevabı ise 32. dakikada Kylian Mbappe'nin ayağından geldi ve takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle girdi.65. dakikada kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydeden Kylian Mbappe takımını öne geçirirken, 70. dakikada Leandro Paredes'in sol kanattan kullandığı duran topa iyi yükselerek kafayı vuran Moise Kean farkı ikiye çıkardı. 85. dakikada yakalanan hızlı hücumda Julian Draxler'den aldığı pası iyi değerlendiren Kylian Mbappe, hat-trickini tamamlayarak maçın skorunu tayin etti.Kylian Mbappe'den önce Barcelona'ya karşı Camp Nou'da hat-trick yapan son oyuncu, 1997 yılında Dinamo Kiev forması giyen Andriy Shevchenko'ydu.Öte yandan Paris Saint-Germain bu galibiyetle, yine 1997 senesinden bu yana Camp Nou'da kazanan ilk Fransız ekibi olarak kayıtlara geçti.İki takım rövanş için, bu kez Paris Saint-Germain'in ev sahipliğinde 10 Mart 2021 Çarşamba günü TSİ 23:00'te karşı karşıya gelecek. Bu keyifli mücadele her zaman olduğu gibi yine beIN SPORTS aracılığıyla futbolseverlere ulaşacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TOPU TANITILDI

Final maçı İstanbul'da oynanacak 2020-2021 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunun kalan bölümünde "The Finale Istanbul 21" adı verilen top kullanılacak.

UEFA'dan yapılan açıklamada, organizasyonun sponsorlarından Adidas'ın, 29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak finale özel hazırladığı topun, yarın başlayacak son 16 turundan itibaren kullanılacağı belirtildi.

Kırmızı, beyaz, gri ve siyah renklerden oluşan "The Finale Istanbul 21"in tasarımında, 2001'den beri olduğu gibi UEFA Şampiyonlar Ligi logosunda bulunan yıldızlardan ilham alındı.

İkonik hale gelmiş yıldızlı dizaynın 20. yılını kutlamak için üretilen topun deseni, önceki 20 final karşılaşmasından izler taşıyor.



