Ahmet Sağat bu sezon süre bulduğu 4 maçta 1 gol attı.
Trendyol Süper Lig takımlarından Kocaelispor'da forvet oyuncusu Ahmet Sağat ile yollar ayrıldı.
Kocaelispor'da Ahmet Sağat'ın sözleşmesi feshedildi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Futbolcumuz Ahmet Sağat'ın sözleşmesi karşılıklı feshedilmiştir. Ahmet Sağat'a teşekkür eder, kalan kariyerinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.
Kocaelispor'a 17 Temmuz 2024'te transfer olan Sağat, yeşil-siyahlı formayla çıktığı 32 maçta 6 gol attı, 3 asist yaptı.
