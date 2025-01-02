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Beşiktaş kafilesi Rize'ye geldi: Taraftarlar destek verdi

Beşiktaş kafilesi Rize'ye geldi: Taraftarlar destek verdi

20:582/01/2025, Perşembe
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Beşiktaş
Beşiktaş

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacağı maç için Rize'ye gitti. Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafileyi karşılayan taraftarlar, futbolculara tezahüratlarla destek verdi. Beşiktaş kafilesi, takım otobüsüyle kentte konaklayacağı otele geçti.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Beşiktaş, Rize'ye geldi.


Özel uçakla Rize-Artvin Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafileyi karşılayan taraftarlar, futbolculara tezahüratlarla destek verdi. Beşiktaş kafilesi, takım otobüsüyle kentte konaklayacağı otele geçti. Kafilede Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da yer aldı.


Adalı, Havalimanı çıkışında gazetecilere, ilk maçı olduğunu belirterek, "İlk deplasman. İnşallah galibiyetle döneceğiz." dedi.


Bir gazetecinin Sergen Yalçın sorusuna Adalı, "Hocamız başımızda. Gerektiği zaman onun bilgisini veririm." yanıtını verdi.


Çaykur Didi Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek.​​​​​​​






#Beşiktaş
#Trendyol Süper Lig
#Çaykur Rizespor

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