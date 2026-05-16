Can Öncü Çekya'da ikinci

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Çekya ayağının ilk yarışını ikinci sırada tamamladı.
Şampiyonanın beşinci ayağında Çekya'daki Autodrom Most Pisti’nde gerçekleştirilen hafta sonunun ilk yarışına pole pozisyonundan başlayan milli sporcu, mücadeleyi ikinci sırada bitirdi.
Fransız motosikletçi Valentin Debise yarışı birinci sırada tamamlarken, İspanyol motosikletçi Albert Arenas ise üçüncü oldu.
Pata Yamaha Ten Kate adına mücadele eden Can Öncü, hafta sonunun ikinci yarışına yarın TSİ 15.00’te çıkacak.