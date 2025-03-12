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Derbilerin tarihleri belli oldu

Derbilerin tarihleri belli oldu

Haber Merkezi
15:4712/03/2025, Çarşamba
G: 12/03/2025, Çarşamba
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Derbi tarihleri
Derbi tarihleri

Beşiktaş-Galatasaray maçı 29 Mart Cumartesi günü, Fenerbahçe-Trabzonspor derbisi ise 6 Nisan Pazar günü oynanacak.

Trendyol Süper Lig'de 29. ve 30. hafta maçlarının programı duyuruldu.


Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 29. haftasındaki Beşiktaş-Galatasaray derbisi 29 Mart Cumartesi, 30. haftadaki Fenerbahçe-Trabzonspor maçı ise 6 Nisan Pazar günü oynanacak.


Süper Lig'in 29 ve 30. hafta programı şöyle:


29. hafta:
28 Mart Cuma:

16.00 Bellona Kayserispor-Atakaş Hatayspor (RHG Enertürk Enerji)

16.00 Onvo Antalyaspor-Corendon Alanyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.30 Sipay Bodrum FK-Fenerbahçe (Grey Beton Bodrum)


29 Mart Cumartesi:

13.30 Net Global Sivasspor-Adana Demirspor (BG Grup 4 Eylül)

16.00 Reeder Samsunspor-Kasımpaşa (Samsun Yeni 19 Mayıs)

16.00 Trabzonspor-Göztepe (Papara Park)

20.30 Beşiktaş-Galatasaray (Tüpraş)


31 Mart Pazartesi:

20.00 ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)


30. hafta:
4 Nisan Cuma:

20.00 Adana Demirspor-Bellona Kayserispor (Yeni Adana)


5 Nisan Cumartesi:

13.30 Çaykur Rizespor-Net Global Sivasspor (Çaykur Didi)

16.00 RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Onvo Antalyaspor-Reeder Samsunspor (Corendon Airlines Park Antalya)


6 Nisan Pazar:

13.30 Corendon Alanyaspor-Sipay Bodrum FK (Gain Park)

16.00 Atakaş Hatayspor-ikas Eyüpspor (Mersin)

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)


7 Nisan Pazartesi:

20.00 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)

20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)


#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Beşiktaş
#Trabzonspor

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