Fatih Terim'in 'Xavi' dediği Galatasaraylı futbolcu

Galatasaray’da bu sezon yaptığı asistler, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ömer Bayram, çarpıcı açıklamalarda bulundu. 28 yaşındaki futbolcu, "Mayıslar Galatasaray’ındır ama bu sene koronavirüs mayısı elimizden aldı. Biz de temmuzu alacağız" dedi.

Türkiye Gazetesi'ne konuşan Ömer Bayram'ın açıklamaları şöyle;

"Çocukluğumdan bu yana Galatasaraylıyım"

“Allah’a şükür bugüne kadar hiç uzun sakatlık dönemi yaşamadım ve futboldan bu kadar uzak kalmadım. Mental olarak şampiyonluğa kenetlenmiştik ama maçlar başladığında tekrar odaklanacağımıza eminim. Elbette fiziki olarak biraz daha zor çünkü evde ne kadar idman yaparsan yap, sahadaki gibi olmuyor. Galatasaray’da ilk sezonum biraz zorlu geçti çünkü çocukluğumdan bu yana Galatasaraylıyım ve çok başarılı olmak istediğim için ters tepmiş olabilir. Bunu büyük takıma gelen oyuncularda normal olarak ve adaptasyon süreci gibi görüyorum.”

"O ruhu kaybetmedik"

“İkinci sezonumda biraz daha üzerimdeki baskıyı attım ve kendime güvendim. Çünkü iyi bir potansiyelim olmasaydı Galatasaray’a gelmezdim. Bu düşünce daha rahat hissetmemi ve kendime güvenmemi sağladı. Lige iyi başlamadık. Ligin ilk yarısında takıma bazı önemli oyuncular takıma geç katıldı. Güzel bir sezon başı kampı geçirdik ama geç katılan ve hazır olamayan arkadaşlarımız vardı. Ardından beklenmeyen sakatlıklar oldu ve Avrupa’da zorlu maçlar oynadık. Bu da tabii mental olarak kolay değildi. Ancak iyi bir takım olduğumuzu hiç unutmadık ve o ruhu hiç kaybetmedik. İyi bir devre arası kampı geçirerek neler yapabileceğimizi herkese gösterdik.”

"Kadıköy’de kazanıp şampiyon olamamak daha üzücü olur"

“Kadıköy deplasmanında Fenerbahçe galibiyeti bana nasip olduğu için çok mutluyum. Ama açıkçası ben daha çok sezon sonu şampiyonluğa odaklanıyorum. Çünkü bu sadece bir maç. Mesela geçen sezon kazanamamıştık ama şampiyon olmuştuk. Kadıköy’de kazanıp şampiyon olamamak daha üzücü olur bence. Normal bir deplasman maçı gibi hazırlandık. Takım olarak böyle zorlu bir deplasmanda çok iyi reaksiyon verdik ve maçı çevirdik. Galibiyetten sonra çok mutluyduk açıkçası çünkü bu galibiyeti bekleyen birçok taraftarımız vardı. Onlara bu mutluluğu yaşattığımız için çok mutluyum. Oğluma ileride bu zaferi anlatmak benim en büyük kazancım olacak. Ligin geri kalanına bakınca Galatasaray bir yarışın içindeyse her türlü şartta, şampiyonlukta en büyük ve güçlü adaydır. Bunu geçmişte gösterdik. Hocamız da bunu bize her zaman hatırlatıyor.”

"Sol bek üstüme yapıştı"

“Türkiye’ye kanat oyuncusu olarak geldim ama Prosnecki beni sol bekte denedi bir maçta. O karşılaşmada iyi oynayınca da sol bek oldum. Bu süreç beni milli takıma kadar götürdü. Akhisar macerası sonrası Galatasaray’a transfer oldum. İlk sezonum zorlu geçti, ikinci sezon hazırlık döneminde idmanlarda mevkisiz kalmıştım çünkü sol bekte üç oyuncu vardı. Kampa geç katılan arkadaşlarımız olduğu için orta sahada eksiğimiz vardı ve antrenmanlarda o mevkide çok iyi performans gösterdim. Bu da açıkçası biraz rahatlıktan oldu çünkü ikinci sezonuma mental olarak çok iyi hazırlanmıştım.”

"Terim 'Xavi Ömer' diyor"

“Bu sezon yakaladığım çıkışta Fatih Terim Hocamın yeri çok ayrı. Yaptığı konuşmalar insanın öz güvenini arttırıyor. Sezon başı kampında bana hazırlık maçlarından sonra ‘Ooo Xavi Ömer’ veya ‘Iniesta Ömer’ diye espriyle takılırdı. İnanın bu takılma bile bir oyuncunun öz güveni için çok önemli. Benden her zaman önce kendime güvenmemi ve rahat olmamı istedi. Çünkü çok istediğimi o da görüyordu bence. Ben de yüzünü kara çıkarmadığım için çok mutluyum…”

Taraftarımız bir başka

“Ligin tekrar oynanmaya başlayınca seyircisiz olma ihtimali var. Trabzonspor ile evimizde oynayacağız. Beşiktaş ile de seyircisiz oynadık. Bu, dezavantaj demek istemiyorum çünkü biz iyi bir takımız. Her şartta kazanmayı bilen bir ekibiz. Ama bir gerçek var ki, taraftarsız maç oynanması aynı havayı vermiyor.”



