Fenerbahçe Eyüpspor maçına hazır: Sezonun son idmanı gerçekleşti

Süper Lig'in 34'üncü ve son haftasında yarın ikas Eyüpspor'u konuk edecek Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışma; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.