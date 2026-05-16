Fenerbahçe Eyüpspor maçına hazır: Sezonun son idmanı gerçekleşti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34'üncü ve son haftasında yarın Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışma; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.
Sarı-lacivertliler yarın saat 20.00'de Chobani Stadı'nda ikas Eyüpspor ile mücadele edecek.