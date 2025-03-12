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Göztepe Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Göztepe Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

18:5412/03/2025, Çarşamba
AA
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Göztepe Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Göztepe Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında ikas Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde, ısınmanın ardından pas ve çabukluk çalışması yapıldı. İdmanın ikinci bölümünde ise savunma ve hücum varyasyonları üzerinde duruldu.


Göztepe, 16 Mart Pazar günü saat 16.00'da Gürsel Aksel Stadı'nda ikas Eyüpspor'u konuk edecek.




#Süper Lig
#Göztepe
#Eyüpspor

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