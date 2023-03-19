Jorge Jesus'tan masa açıklaması: Gaziantep FK ve Hatayspor için kullanılmış

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Sevilla maçı sonrası "Süper Lig'in sportif bir gerçekliği yok ve Türkiye'de maçlar sahada değil masada kazanılıyor" sözleriyle Hatayspor ve Gaziantep'in ligden çekilmesiyle meydana gelen mağduriyeti kastettiği belirtildi.





Bazı takımlar eksik maç oynayacak

Jesus, Gaziantep FK ve Hatayspor'un ligden çekilmesi nedeniyle bu takımlarla oynamadan 3 puan verilmesini doğru bulmuyor. Sezon başında 38 maç üzerinden planlanan ligde bazı takımlar 38 maç oynayacak bazı takımlar ise eksik maç oynayacak, bunun da dezavantaj oluşturacağına dikkat çekiyor.





Örneğin Galatasaray Hatayspor ve Gaziantep deplasmanlarına gitmesi gerekirken, doğrudan 3 puanı hanesine yazdırdı. Jesus açıklamalarında hakem hatalarını değil ligin bu kararla birlikte hem zirve yarışı hem de ligde kalma mücadelesinde takımların haksız avantaj elde edeceğini dile getiriyor.















