Süper Lig'de son düşen takım belli oluyor: İşte 4 maçın canlı skoru

17:4017/05/2026, Pazar
Süper Lig'e veda edecek son takım belli oluyor.
Trendyol Süper Lig’de kümede kalma yarışı son haftaya taşındı. Antalyaspor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Eyüpspor’un kader maçlarıyla birlikte, Süper Lig’e veda edecek son takım bu akşam belli olacak. Kritik dört karşılaşmanın canlı anlatımlarına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig’de 36. ve son hafta heyecanında gözler, küme düşecek son takıma çevrildi. Fatih Karagümrük ile Kayserispor’un ardından bir ekip daha Süper Lig’e veda edecek.

Düşme hattında bulunan 4 takım; Gençlerbirliği, Antalyaspor, Kasımpaşa ve Eyüpspor, bugün saat 20.00’de kritik maçlara çıkacak.

29 puanlı Antalyaspor sahasında Kocaelispor’u ağırlayacak. 31 puanlı Gençlerbirliği deplasmanda Trabzonspor’a konuk olacak. 32 puanlı Kasımpaşa evinde Galatasaray ile karşılaşırken, 32 puanlı Eyüpspor ise deplasmanda Fenerbahçe ile mücadele edecek.


OLASI SONUÇLARA GÖRE KÜME DÜŞME SENARYOLARI;

Antalyaspor, Kocaelispor karşısında kazanamazsa doğrudan küme düşecek.

Eyüpspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Antalyaspor’un puanları eşitlenirse küme düşen takım Kasımpaşa olacak.

Antalyaspor, Gençlerbirliği ve Eyüpspor’un aynı puanda kaldığı üçlü averaj ihtimalinde düşecek ekip Eyüpspor olacak.

Kasımpaşa, Antalyaspor ve Eyüpspor arasında oluşacak üçlü averajda da küme düşen takım Eyüpspor olacak.

Antalyaspor, Gençlerbirliği ve Kasımpaşa’nın puan eşitliği halinde küme düşecek takım Kasımpaşa olacak.

Gençlerbirliği’nin kazanması, Antalyaspor ile Kasımpaşa’nın aynı puanda kalması durumunda Kasımpaşa ikili averajla düşecek.

Antalyaspor, ikili averajlarda rakiplerine karşı avantajlı konumda bulunuyor.


ANTALYASPOR - KOCAELİSPOR CANLI SKOR

TRABZONSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ CANLI SKOR

KASIMPAŞA - GALATASARAY CANLI SKOR

FENERBAHÇE - EYÜPSPOR CANLI SKOR

SÜPER LİG PUAN DURUMU
