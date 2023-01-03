Tartışmalı pozisyon için VAR kayıtları yayınlanacak mı?

Antalyasporlu futbolcular, Fenerbahçe maçının son bölümünde iptal edilen gol sebebiyle hakem Kadir Sağlam'a tepki gösterdi.

Pozisyonu yedek kulübesinde izleyen Antalyaspor teknik heyeti de iptal edilen gol sonrasında adeta isyan etti.

Mücadele sonunda sosyal medyada futbolseverler pozisyondaki ses kayıtlarının açıklanıp açıklanmayacağı konusunda sorular sordu.

Antalyaspor Kulübü ise yaptığı paylaşımda, "Adaletin olduğu paralel evrende maç sonucu 2-2!" ifadelerini kullandı.

Antalyaspor'dan maç sonu paylaşımı: "Adaletin olduğu paralel evrende maç sonucu 2-2!" pic.twitter.com/aA1Q3OxDTf — SPOR (@yenisafakspor) January 3, 2023

Pozisyonla ilgili paylaşımlar;

Türk hakemliği rezilliğe devam ediyor.Bu gece de Antalya katledildi. Ne ofsaytı lan. Nasıl ofsayt….. REKLAM January 3, 2023

VAR sisteminin dünya çapında tek artısı ofsayt tartışmalarını bitirmesiydi, Türk tipi VAR en ama en net, basit kuralı bile uygulamayan bir ucube olduğunu her gün ispatlıyor. — Uğur Karakullukçu (@ukarakullukcu) January 3, 2023

TFF'de yetkili bir isimden şu an mesaj aldım ANTALYA-FENERBAHÇE maçının son dakikalarında Fernando'nun attığı gol ile ilgili ofsayt olmadığını mesaj attı!. — Süleyman Rodop (@SuleymanRodop) January 3, 2023

Kanattan hücuma kalkan adama atılan topla uzaktan yakından alakası olmayan futbolcuya kalkan ofsayt sonucu son dakika golü iptal edildi. Kimlerin hakemliklerini bitiriyorsunuz bu akşam @TFF_Org, sıralı liste alalım! REKLAM January 3, 2023

Neyin diyeti ödendi şu an?

Aktifte olmayan adamı ofsayt diye çizgi çekip golü yediler...



Artık lig temiz oldu mu? — İbrahim EDEBALİ (@ibrahimedebali_) January 3, 2023

ANTALYA'nın golü Ofsaytımsı olduğu için sayılmadı. Ama net GOL. Kapatın kepenkleri, bitirin ligi. Ayıp. Çok Ayıp. — Atakan Kurt (@atakankurt2) January 3, 2023

Tertemiz golü iptal ettiler kayıtlar açıklansın pic.twitter.com/AbftZ2728Y — YaRaMaZıM (@Yogbeya) January 3, 2023

Dediğim gibi takımlar üzerinde değil,hakemler ve VAR da büyük sıkıntılar var,adaletli olmak lazım,bu posizyonla ilgili,yarın VAR kayıtları açıklanır inşallah.. — Evren Turhan (@evrentrhn) January 3, 2023