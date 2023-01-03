Tartışmalı pozisyon için VAR kayıtları yayınlanacak mı?

Antalyasporlu futbolcular, Fenerbahçe maçının son bölümünde iptal edilen gol sebebiyle hakem Kadir Sağlam'a tepki gösterdi.
Pozisyonu yedek kulübesinde izleyen Antalyaspor teknik heyeti de iptal edilen gol sonrasında adeta isyan etti.
Mücadele sonunda sosyal medyada futbolseverler pozisyondaki ses kayıtlarının açıklanıp açıklanmayacağı konusunda sorular sordu.
Antalyaspor Kulübü ise yaptığı paylaşımda, "Adaletin olduğu paralel evrende maç sonucu 2-2!" ifadelerini kullandı.
Antalyaspor'dan maç sonu paylaşımı: "Adaletin olduğu paralel evrende maç sonucu 2-2!" pic.twitter.com/aA1Q3OxDTf
Antalyaspor'dan maç sonu paylaşımı: "Adaletin olduğu paralel evrende maç sonucu 2-2!" pic.twitter.com/aA1Q3OxDTf— SPOR (@yenisafakspor) January 3, 2023
Pozisyonla ilgili paylaşımlar;
Türk hakemliği rezilliğe devam ediyor.Bu gece de Antalya katledildi. Ne ofsaytı lan. Nasıl ofsayt…..
Türk hakemliği rezilliğe devam ediyor.Bu gece de Antalya katledildi. Ne ofsaytı lan. Nasıl ofsayt…..— Ahmet Çakar (@ahmetcakar1) January 3, 2023
VAR sisteminin dünya çapında tek artısı ofsayt tartışmalarını bitirmesiydi, Türk tipi VAR en ama en net, basit kuralı bile uygulamayan bir ucube olduğunu her gün ispatlıyor.
VAR sisteminin dünya çapında tek artısı ofsayt tartışmalarını bitirmesiydi, Türk tipi VAR en ama en net, basit kuralı bile uygulamayan bir ucube olduğunu her gün ispatlıyor.— Uğur Karakullukçu (@ukarakullukcu) January 3, 2023
TFF'de yetkili bir isimden şu an mesaj aldım ANTALYA-FENERBAHÇE maçının son dakikalarında Fernando'nun attığı gol ile ilgili ofsayt olmadığını mesaj attı!.
TFF'de yetkili bir isimden şu an mesaj aldım ANTALYA-FENERBAHÇE maçının son dakikalarında Fernando'nun attığı gol ile ilgili ofsayt olmadığını mesaj attı!.— Süleyman Rodop (@SuleymanRodop) January 3, 2023
Kanattan hücuma kalkan adama atılan topla uzaktan yakından alakası olmayan futbolcuya kalkan ofsayt sonucu son dakika golü iptal edildi. Kimlerin hakemliklerini bitiriyorsunuz bu akşam @TFF_Org, sıralı liste alalım!
Kanattan hücuma kalkan adama atılan topla uzaktan yakından alakası olmayan futbolcuya kalkan ofsayt sonucu son dakika golü iptal edildi. Kimlerin hakemliklerini bitiriyorsunuz bu akşam @TFF_Org, sıralı liste alalım!— M.Yasin Çakmak (@NajaLegionis) January 3, 2023
Neyin diyeti ödendi şu an?
Aktifte olmayan adamı ofsayt diye çizgi çekip golü yediler...
Artık lig temiz oldu mu?
Neyin diyeti ödendi şu an?
ANTALYA'nın golü Ofsaytımsı olduğu için sayılmadı. Ama net GOL. Kapatın kepenkleri, bitirin ligi. Ayıp. Çok Ayıp.
ANTALYA'nın golü Ofsaytımsı olduğu için sayılmadı. Ama net GOL. Kapatın kepenkleri, bitirin ligi. Ayıp. Çok Ayıp.— Atakan Kurt (@atakankurt2) January 3, 2023
Tertemiz golü iptal ettiler kayıtlar açıklansın pic.twitter.com/AbftZ2728Y
Tertemiz golü iptal ettiler kayıtlar açıklansın pic.twitter.com/AbftZ2728Y— YaRaMaZıM (@Yogbeya) January 3, 2023
Dediğim gibi takımlar üzerinde değil,hakemler ve VAR da büyük sıkıntılar var,adaletli olmak lazım,bu posizyonla ilgili,yarın VAR kayıtları açıklanır inşallah..
Dediğim gibi takımlar üzerinde değil,hakemler ve VAR da büyük sıkıntılar var,adaletli olmak lazım,bu posizyonla ilgili,yarın VAR kayıtları açıklanır inşallah..— Evren Turhan (@evrentrhn) January 3, 2023