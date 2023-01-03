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Tartışmalı pozisyon için VAR kayıtları yayınlanacak mı?

Antalyaspor-Fenerbahçe maçının son bölümünde Fernando'nun attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Ev sahibi ekibin teknik heyeti, ofsayt çalınan pozisyonda pasif oyuncuların aktif alana girmemesinden dolayı hakemin ofsayt kararını sorguladı ve tepki gösterdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tartışmalı pozisyon için VAR kayıtları yayınlanacak mı?
Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, maç sonunda hakemlere tepki gösterdi.

Antalyasporlu futbolcular, Fenerbahçe maçının son bölümünde iptal edilen gol sebebiyle hakem Kadir Sağlam'a tepki gösterdi.

Pozisyonu yedek kulübesinde izleyen Antalyaspor teknik heyeti de iptal edilen gol sonrasında adeta isyan etti.

Mücadele sonunda sosyal medyada futbolseverler pozisyondaki ses kayıtlarının açıklanıp açıklanmayacağı konusunda sorular sordu.

Antalyaspor Kulübü ise yaptığı paylaşımda, "Adaletin olduğu paralel evrende maç sonucu 2-2!" ifadelerini kullandı.

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'VAR'ı tebrik ederim'

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Fenerbahçe <br>geriden geldi

Fenerbahçe
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'Ofsaytımsı <br>bir şey olabilir'

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