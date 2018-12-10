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Terim'den yönetime sitem

Ergun Gürsoy'a ait locadan maçı takip eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in son dönemdeki olaylarda yalnız kaldığını dile getirerek, "Arkamda durmuyorlar ama arkamdan konuşuyorlar" diyerek Mustafa Cengiz ve yönetimini eleştirdiği ortaya çıktı.

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Fatih Terim cezası nedeniyle maçları tribünden takip ediyor.

Fatih Terim cezası nedeniyle maçları tribünden takip ediyor.

Fotoğraf: Evrim Aydın / AA

Galatasaray'da yönetimle, teknik direktör Fatih Terim arasında da soğuk rüzgarlar estiği iddia edildi. Milliyet'te yer alan habere göre sarı-kırmızılıların önceki gün 2-0 öne geçip galibiyeti koruyamadığı Çaykur Rizespor karşılaşmasını cezası nedeniyle locadan izleyen teknik direktör Fatih Terim'in, karşılaşma sonrasında yönetimi hedef alan sözler söylemediği ifade edildi.

"Arkamda durmuyorlar ama arkamdan konuşuyorlar"

Mücadeleyi eski yöneticilerden Ergun Gürsoy'a ait 3002 numaralı locadan izleyen Terim, 90 dakika bitiminde başkan Mustafa Cengiz ve yönetimine eleştiriler yöneltti. Terim, son dönemde yaşanan olayları anımsatarak, yalnız kaldığını dile getirdi. Tecrübeli teknik adamın, yönetime sitemde bulunup, "Arkamda durmuyorlar ama arkamdan konuşuyorlar" dediği öğrenildi.

  • Fatih Terim'in, Mustafa Cengiz ve yöneticilere yakın isimlerin kendisini hedef alan yorumlarından çok rahatsız olduğu bildirildi. Cezası nedeniyle Terim'in yanında olan antrenör Hasan Şaş da zaman zaman hocasının yanından ayrıldı, locadan çıktı. Şaş'ın, Terim'in yaptığı teknik uyarıları aracılar vasıtasıyla kulübeye aktardığı bildirildi.

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