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Spor

Türkiye Kupası finalinin yeri belli oldu

Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası final maçı, 23 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

14:47 - 13/05/2024 Pazartesi
Güncelleme: 15:30 - 13/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Atatürk Olimpiyat Stadyumu
Atatürk Olimpiyat Stadyumu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, TFF'nin Riva'daki merkezinde gerçekleştirdikleri toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.


Büyükekşi: 50 bin Türk bayrağı yaptıracağız

İki kulübün başkanıyla çok verimli bir toplantı yaptıklarını belirten Mehmet Büyükekşi, "Bu toplantı neticesinde ortak kararla Ziraat Türkiye Kupası finalinin Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasına karar verdik. Bu maçın yeni bir başlangıç olmasını istiyoruz. Sporun dostluk, barış ve kardeşlik olduğu konusunda iki kulübümüz de mutabık. 50 bin Türk bayrağı yaptıracağız. Türk bayrakları tüm seyircilerimizin ellerinde olacak. Saat 19.00'da konser yapmayı planlıyoruz. Daha sonra takımlar ısınmaya çıkacak ve ardından maç başlayacak. Türkiye'nin özlediği tabloyu göstermiş olacağız. İki takıma da finalde başarılar diliyorum. Finalde yarı otomatik ofsayt sistemini uygulayacağız. Yabancı VAR hakemi de getireceğiz" ifadelerini kullandı.


Arat: Herkes için doğru bir karar

Hasan Arat da Türk futbolu için doğru bir karar alındığına vurgu yaparak, "Çok güzel bir toplantı yaptık. Yarın güvenlik toplantısı gerçekleştirilecek. Eğer tribünlerin bölünmesi söz konusu ise kura çekimi olacak. Şehit yakınları ve gazilerimize şeref tribününde yer ayrılacak. Maçın İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasını istedik. Olimpik bir yılda Türkiye'nin bir araya gelmesini ve centilmence mücadeleyi özlediğimizi söyledik. Herkes için doğru bir karar verildi. Federasyon da ılımlı yaklaştı. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'a ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye yaklaşımlarından dolayı teşekkür ediyorum. İki takıma da başarılar diliyorum. Şenlik içinde geçsin ve hak eden kazansın" diye konuştu.


Doğan: Türk bayraklarımızla dünyaya çok farklı bir mesaj vereceğiz

Ertuğrul Doğan ise Türkiye Kupası finalinin Türk futbolunun birlikteliği açısından önemli bir şans olduğunun altını çizerek, "Çok olumlu bir toplantı gerçekleştirdik. Çok önemli kararlar alındı. İki takım taraftarları da centilmenlik örneği ortaya koyacaktır. Buna eminim. Temennimiz centilmence bir maç geçmesi. Türk bayraklarımızla dünyaya ve Türkiye'ye çok farklı bir mesaj vereceğiz. Hayırlı olsun." şeklinde görüş belirtti.




#Türkiye Kupası
#Trabzonspor
#Beşiktaş
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