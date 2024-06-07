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TAKDİR-TEŞEKKÜR PUANI HESAPLAMA 2024: Takdir ve teşekkür belgesi (ortaokul, lise) kaç puanla alınır? MEB karne notu...

"Takdir ve teşekkür belgesi (ortaokul, lise) kaç puanla alınır?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Takdir ve Teşekkür Belgesi puan bilgisi, karne günü için geri sayım sürerken öğrenciler tarafından merak ediliyor. 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemi 14 Haziran Cuma günü sona erecek. İlkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline girecek. Takdir ve teşekkür belgeleri de sınav not ortalamaları ile alınıyor. Peki, Takdir ve teşekkür belgesi (ortaokul, lise) kaç puanla alınır? MEB karne notu...

16:56 - 7/06/2024 Cuma
Yeni Şafak
Karne notu hesaplama 2024
Karne notu hesaplama 2024

"Takdir ve teşekkür belgesi (ortaokul, lise) kaç puanla alınır? MEB karne notu nasıl hesaplanır?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf takdir teşekkür hesaplaması, karne günü yaklaşırken öğrenciler tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen şartlara uyan öğrenciler takdir ve teşekkür puan hesaplamalarıyla belgelerle ödüllendirilecek.

KARNE NOT ORTAMALMASI NASIL HESAPLANIR?

Karne heyecanı yaklaşırken, dönem sonu not ortalaması hesaplama işlemi de merak ediliyor.

Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır.

Tüm dersler için bu işlemi gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar.

Topladıkları not ortalamasını ise o dönem kaç ders aldıysa ona böler.

Öğrenciler böylece o dönemin karne not ortalamasını öğrenmiş olur.

TAKDİR VE TEŞEKKÜR KAÇ PUANLA ALINIR?

Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının bütün sınıflarında puan ortalaması Türkçe dersinden 70,00, diğer derslerin her birinden 50,00 puandan aşağı olmamak şartı ile tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70,00-84,99 olanlar "Teşekkür" belgesi,

85,00 puan ve yukarı olanlar "Takdir" belgesi ile ödüllendirilir.

Teşekkür ve Takdir Belgesiyle ödüllendirilenlerin belgeleri, sınıf veya şube rehber öğretmeni tarafından karne ile birlikte öğrencilere verilir.

LİSELER İÇİN TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMASI

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren,tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

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