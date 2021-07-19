Teşrik Tekbiri Nasıl Kaç Defa Getirilir: Teşrik Tekbiri Sözleri ve Manası

Teşrik Tekbirleri ne zaman nasıl getirilir? Zilhicce ayının 10.günü itibariyle Kurban Bayramının ilk günü başlayacak. Toplamda 4 gün süren Kurban Bayramında teşrik tekbirleri büyük önem taşımaktadır. Peki teşrik tekbiri nasıl getirilir ve teşrik tekbirleri sözleri nasıldır? İşte ayrıntılar.

Peygamberimizin, kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın 4. günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dahil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler bulunmaktadır.

Ebû Yûsuf ve Muhammed'e göre arefe günü sabahından bayramın 4. günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın selâmından sonra teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek ve seferî mukim ayırımı olmaksızın her mükellefe vâciptir.Hanefî mezhebinde fetvaya esas olan görüş budur.

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Teşrik günlerinde kazâya kalan namaz, yine o günlerde kazâ edilirse teşrik tekbirlerini de kazâ etmek gerekir. Bunun dışında teşrik tekbirleri kazâ edilmez. Ebû Hanîfe'ye göre ise bu tekbirler, kurban bayramının arefe gününden 1. gün ikindi namazına kadar sekiz vakit, cemaatle kılınan farz namazlardan sonra vâciptir. Dolayısıyla bu vâciplik cemaate katılması gerekmeyen seferî ve mukim kişiler için söz konusu değildir. Teşrik tekbirleri, Şâfiî ve Hanbelî mezhebine göre sünnet, Mâlikî mezhebine göre ise menduptur.

TEŞRİK TEKBİRİ NASIL GETİRİLİR?

Namazdan sonra imam minbere çıkar ve hiç oturmaksızın hutbe okur. Cuma hutbesindeki hamdü senâya bedel olarak bu hutbede, Allâhü ekber, Allâhü ekber; lâ ilâhe illellâhü vallâhü ekber. Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd der, cemaat bu tekbirlerde imama eşlik eder. İmam, cuma hutbesinde olduğu gibi, hutbeyi iki hutbe yapıp arasını kısa bir oturuşla ayırır.

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TEŞRİK TEKBİRİ SÖZLERİ

Arefe günü sabah namazı'nın farzının ardından söylenmeye başlanan Teşrik Tekbiri şu şekildedir: 'Allahü Ekber Allâhü Ekber Lâ ilâhe İllâllahü Vallâhü Ekber, Allâhü Ekber ve Lillâhi'l-Hamd'.

TEŞRİK TEKBİRİ SÖZLERİ MANASI

Anlamı şöyledir: 'Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur. O Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur'.

TEŞRİK TEKBİRİ KAYNAĞI NEDİR?

Buhari'den rivayetle ; Abdullah ibni Ömer ve Ebu Hureyre (Radiyallahu Anhum) Teşrik günlerinde (yani) Zilhicce ayının 10, 11, 12 ve 13'cü günleri pazar yerlerine gider, tekbir getirirlerdi. İnsanlar da onların tekbirlerine iştirak ederek tekbir getirirlerdi.' buyrulmuştur.