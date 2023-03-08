Vergi affı 2023, Meclis'in Kahramanmaraş depremi nedeniyle çalışmalarına ara vermesiyle ertelenmişti. Şimdi ise gözler vergi affı için TBMM görüşmelerine çevrildi. Peki, vergi affı ne zaman çıkacak? İşte, detaylar...

VERGİ AFFI ÇIKACAK MI?

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle çalışmalarına ara veren Meclis’te; SGK borçları, vergi cezaları, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçişleri, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları faizlerinin silinmesini kapsayan vergi affı paketi yeniden gündeme geldi.

Yeni vergi borcu yapılandırma paketi TBMM Plan ve Bütçe Komisyon’unda kabul edildi. Kanun teklifinin TBMM’de görüşülmesinin ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaşması beklenirken AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş vergi affı paketine ilişkin detayları açıkladı. Elitaş, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne verilecek önergelerle Deprem bölgesine dönük düzenlemeler yapılacağını söyledi.

Deprem bölgesindekilerin “Veraset ve İntikal Vergisi”nden muaf olacaklarını aktaran Elitaş, buradaki işveren ve çalışanlara da 50 bin liraya kadar yapılan nakdi yardımların sigorta primi ve vergiye tabi olmayacağını kaydetti.

VERGİ AFFI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Deprem sonrası Meclis çalışmalarına ara verilmişti. TBMM 28 Şubat günü yeniden açıldı. Teklifin yakın zamanda Meclis gündemine gelmesi ve geçtikten sonra kısa süre içerisinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

VERGİ AFFI RESMİ GAZETE'DE NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Vergi affı düzenlemesi Meclis'ten geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanacak. Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.











