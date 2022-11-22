Yusufeli barajı açılışı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Yusufeli barajı bugün açılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci’nin katılımıyla 22 Kasım Salı günü hizmete açılacak Yusufeli Barajı, ülke ekonomisine katkısı ve sağlayacağı faydalar yanında, devasa gövdesi ve yüksekliği ile birçok rekorun da sahibi olacak.

YUSUFELİ BARAJI AÇILIŞI BUGÜN YAPILACAK

DSİ 26. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Çin'de bulunan 305 metre yüksekliğindeki Jinping-I, 292 metre yüksekliğindeki Xiaowan, 285,5 metre yüksekliğindeki Xiluodu ve İsviçre'deki 285 metre yüksekliğe sahip Grande Dixence barajından sonra sınıfının dünyada en yüksek 5. barajı olan Yusufeli Barajı ve HES'in yapımına 21 Aralık 2012'de başlandı.

Türk mühendis ve işçisinin alın teri ve tamamen milli sermayeyle inşa edilen barajda gövde betonu, su tutma imalatları, enerji yapıları ve inşaat faaliyetleri tamamlandı.

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Çoruh Nehri üzerine Muratlı, Borçka, Deriner ve Artvin barajlarından sonra inşa edilen 5. baraj olan Yusufeli Barajı ve HES, Artvin'in 70 kilometre güney batısında, Yusufeli'ne 8 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Sert kayalıklarla kaplı dar vadide çok zorlu coğrafyada inşa edilmiş olması nedeniyle "dar vadinin gizli hazinesi" olarak adlandırılan barajın temel atma töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde video konferansla gerçekleştirdiği katılımla 26 Şubat 2013'te yapıldı.

Barajda şantiye içi ulaşım yolları 10 Şubat 2015'te, baraj gövdesi kret üstü kazıları 15 Eylül 2015'te tamamlanırken, baraj gövdesi kret altı kazıları da 22 Haziran 2018'de bitirildi.

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11 Temmuz 2018'de başlanan Yusufeli Barajı gövde inşaatı da 4 milyon 61 bin metreküp beton kullanılarak 24 Haziran 2021'de tamamlanarak son şeklini aldı.