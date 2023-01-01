Tekerlemeler, genellikle masalların başında ve sonunda söylenir. Ayrıca, oyunlarda, bilmecelerde ve halk tiyatrosunda da kullanılırlar. Tekerlemeler hem eğlenceli vakit geçirmede hem de çocukların konuşma kabiliyetini geliştirmede önemli rol oynar. Çocukların yanı sıra halk ozanları da şiirlerinde tekerlemelere yer vermiştir. İşte söylenmesi en zor tekerlemeler...

SÖYLENMESİ EN ZOR TEKERLEMELER

1. Şu yoğurdu nane ile birlikte sarımsaklasak da mı saklasak nane ile sarımsaklamasak da mı saklamasak. Nanesiz sarımsaklasak da mı saklamasak?

2. Kara kızın kısa kayışını kasışına kızmayışına şaşmamışsın da, kuru kazın kızıp kayısı kazışına şaşmış kalmışsın.

3. Kapıyı kıcır gattırıcılardan mısın, ocağı kıvılcımlattırıcılardan mısın? Ne kapıyı kıcırdattırıcılardanım ne ocağı kıvılcımlattırıcılardanım.

4. Be birader buraya bak, başı bereli burma bıyıklı bastı bacak bayan berberiyle bizim Bedri bey birlikte bir pirinci birinci buluşta birbirine dizip Bursa pazarına indi.

5. Uykucu Ülkü, ucu tüllü üç örtüyü ütüyle ütüleyip de mi üstüne örtünmeli, üç örtünün ucunu tülleyip ütüleyip de mi üstüne örtünmeli?

6. Safranbolulu Safinazla Salihlili Salih, Soğukoluk’ta soğuklamışlar, sinüzit olmuşlar, sonra sımsıkı sarınarak söylene söylene Seyitgazi’ye varıp sarmısaklı su teresini susarmısağıyla karıştırarak suyunu süzmüşler.

7.Gagavuz kuşunun gagası gerdandan sarkar, ger ger gerilen gergefin gültası Galata’dan galat gergedana gül atar.

8.Şu tarlaya bi şinik kekere mekere ekmişler.

Bu tarlaya bi şinik kekere mekere ekmişler.

Şu tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye dadanan boz ala boz başlıklı pis porsuk,

bu tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye dadanan boz ala boz başlıklı pis porsuğa demiş ki; “ben bu tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye dadanan boz ala boz başlıklı pis porsuğum” demiş. öteki tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye dadanan boz ala boz başlıklı pis porsukta; ben de; “bu tarlaya ekilen bir şinik kekere mekereye dadanan boz ala boz başlıklı pis porsuğum” demiş.

9.Sizin dala konmuş, hallu, bellu, gabellu, kabak baş bel baykuşu,

Bizim dala konmuş, hallu, bellu, gabellu,kabak baş bel baykuşuna,

“Sen nasıl bir hallu, bellu, gabellu, kabak baş bel baykuşusun”, demiş.

Bizim dala konmuş, hallu, bellu, gabellu, kabak baş bel baykuşu da,

Sizin dala konmuş, hallu, bellu, gabellu, kabak baş bel baykuşuna,

“Sen nasıl bir, hallu, bellu, gabellu, kabak baş bel baykuşuysan,

Bende öyle bir, hallu, bellu, gabellu, kabak, baş, bel, baykuşuyum” demiş.

10. Uykucu Ülkü, ucu tüllü üç örtüyü ütüyle ütüleyip de mi üstüne örtünmeli, üç örtünün ucunu tülleyip ütüleyip de mi üstüne örtünmeli?

TEKERLEME NEDİR?

Kelime olarak sözlükte '' ağızda yuvarlanan söz, eşsesli kelimelerle kurulu konuşma" anlamlarına gelir. Masal, hikâye, bilmece, halk tiyatrosu gibi birçok edebi türün içerisinde tekerlemelere rastlanır. Aynı zamanda çocuk oyunlarında da eş ve ebe seçmek için bu yola başvurulur. Genel olarak tekerlemeler çocuk oyunlarının başında, sonunda ve ortasında söylenmektedir. Tekerlemeler yörelere göre değişik isimlerle adlandırılmıştır. Örneğin; Doğu Anadolu'da döşeme, Güney Anadolu'da sayışma adı verilmektedir. Türk edebiyatında ilk yazılı tekerleme örneklerine 11. yüzyıldan itibaren rastlandığı belirtilmektedir.







