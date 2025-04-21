23 Nisan'da kargoların ve PTT'nin çalışma durumu gündemde araştırılan konular arasında bulunuyor. Her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Bu yıl 23 Nisan Çarşamba gününe denk geliyor. 23 Nisan'da PTT, kargo, banka, noter ve eczaneler açık mı, kapalı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor.