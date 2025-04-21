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23 Nisan resmi tatil mi, Çarşamba günü PTT açık mı?

23 Nisan resmi tatil mi, Çarşamba günü PTT açık mı?

13:1321/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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23 Nisan’da PTT açık mı? Çarşamba PTT çalışıyor mu?
23 Nisan’da PTT açık mı? Çarşamba PTT çalışıyor mu?

23 Nisan’da PTT’nin açık olup olmadığı merak edilen konular arasında bulunuyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu sene Çarşamba günü kutlanacak. Postanede işlem yapacak olanlar 23 Nisan tarihinin resmi tatil olup olmadığını sorgulamakta. Peki, 23 Nisan’da PTT'ler tatil mi, kapalı mı?

23 Nisan'da kargoların ve PTT'nin çalışma durumu gündemde araştırılan konular arasında bulunuyor. Her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Bu yıl 23 Nisan Çarşamba gününe denk geliyor. 23 Nisan'da PTT, kargo, banka, noter ve eczaneler açık mı, kapalı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor.

23 NİSAN'DA PTT AÇIK MI?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda resmi tatil uygulanıyor. PTT'ler 23 Nisan Çarşamba günü kapalı olacak. Resmi tatil haricinde PTT saat 08:30 ve 17:00 aralığında hizmet veriyor.

23 NİSAN'DA KARGOLAR AÇIK MI?

23 Nisan tarihinde özel kargo firmaları çalışmaya devam etmişti. Ancak bu yıl ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Kargoların çağrı merkezlerinden ayrıntılı bilgiyi öğrenebilirsiniz.

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