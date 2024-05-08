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İstanbul’un en uzun güzergahına sahip 500T Tuzla Şifa Mahallesi-Cevizlibağ hattı iki yakayı birbirine bağlıyor

İstanbul'un en uzun otobüs hatlarından 500T, kat ettiği 72 kilometre yolla 13 ilçeden geçerek, yolcularına İstanbul turu imkanı sağlıyor. Asya ve Avrupa yakalarını birbirine bağlayan bu hat, her gün katettiği 72 kilometre uzunluğuyla, kentin en uzun hatları arasında yer alıyor. Peki 500T hattı durakları: 500 T/Tuzla Şifa Mahallesi-Cevizlibağ hattı nereden hangi duraktan geçiyor? İşte 500T hattı durakları.

16:12 - 8/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 16:26 - 8/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
500T nereden kalkıyor nereye gidiyor hangi duraklardan geçiyor?
500T nereden kalkıyor nereye gidiyor hangi duraklardan geçiyor?

Asya ve Avrupa yakalarını birbirine bağlayan bu hat, her gün katettiği 72 kilometre uzunluğuyla, kentin en uzun hatları arasında yer alıyor. Zeytinburnu'ndan hareket edildiğinde kentin 39 ilçesinin 12'sinden, Tuzla'dan binildiğinde ise 13 ilçeden geçen hatta 79 durak bulunuyor. Sefer uzunluğu trafik durumuna göre değişen hat, ortalama 2 saat 50 dakika sürüyor. Sefer aralığı yolcuların yoğun kullandığı saatlere göre belirlenen ve çift biletle seyahat edilebilen hatta kullanımın pik yaptığı saatlerde her 3 dakikada bir sefer gerçekleştiriliyor. Günlük 437 sefer yapan 500T, yaklaşık olarak 45 bin kişinin ulaşımını sağlıyor.

500T ilk ve son sefer saatleri kaçta?

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren 500T, Şifa Mahallesi'nden ilk seferini 04.20'de son seferini 23.30'da gerçekleştirirken, Cevizlibağ'dan 05.20'de başladığı seferini 00.00'da bitiriyor.

500T nereden geçiyor, hangi duraklara uğruyor?

500T Durakları ve İsimleri

1 - ŞİFA SONDURAK

Çayırova

2 - ÇİFTLİK CADDESİ

Çayırova

3 - 23 NİSAN CADDESİ

Tuzla

4 - KARAKAYA

Tuzla

5 - GÖKSUN SOKAK

Tuzla

6 - GÖNÜL SOKAK

Tuzla

7 - SUMRU SOKAK

Tuzla

8 - BAŞKAYA SOKAK

Tuzla

9 - SELİM SOKAK

Tuzla

10 - KİPTAŞ 2. ETAP

Tuzla

11 - PINAR SOKAK

Tuzla

12 - NARİN SOKAK

Tuzla

13 - KARAKOL

Tuzla

14 - GÜMÜŞPINAR CAMİİ

Tuzla

15 - EMİROĞLU CADDESİ

Tuzla

16 - DEMİR SOKAK

Tuzla

17 - İNÖNÜ CADDESİ

Tuzla

18 - BUHAR SOKAK

Tuzla

19 - ALPER SOKAK

Tuzla

20 - ŞİFA MAHALLESİ

Tuzla

21 - ATATÜRK CADDESİ

Tuzla

22 - TUZLA KÖPRÜSÜ

Tuzla

23 - FABRİKALAR

Tuzla

24 - HÜRRİYET CADDESİ

Tuzla

25 - İÇMELER İSTASYON

Tuzla

26 - İÇMELER KÖPRÜSÜ

Tuzla

27 - AYDINTEPE İSTASYON

Tuzla

28 - ESENYALI SAPAĞI

Tuzla

29 - YANYOL CADDESİ

Pendik

30 - GÜZELYALI KÖPRÜSÜ

Pendik

31 - TERSANE KÖPRÜSÜ-2

Pendik

32 - TERSANE KÖPRÜSÜ-1

Pendik

33 - KAYNARCA

Pendik

34 - PENDİK KÖPRÜSÜ

Pendik

35 - SAFAŞ

Kartal

36 - VERGİ DAİRESİ

Kartal

37 - KERESTECİLER

Kartal

38 - SELÇUK ERAYDIN A.İ.H.L.

Kartal

39 - KARTAL KÖPRÜSÜ

Kartal

40 - BÖLGE TRAFİK

Kartal

41 - AĞIZ VE DİŞ SAĞ MRK.

Kartal

42 - KARTAL SANAYİ

Kartal

43 - SOĞANLIK METRO

Kartal

44 - İBB EK HİZMET BİNASI

Kartal

45 - ANADOLU ADALET SRY.

Kartal

46 - CEVİZLİ KÖPRÜSÜ

Kartal

47 - ESENKENT METRO

Maltepe

48 - EMEK

Maltepe

49 - ESENYOL

Maltepe

50 - HUZUREVİ

Maltepe

51 - MALTEPE KÖPRÜSÜ

Maltepe

52 - NEZAHAT ASLAN EKŞİOĞLU İ. Ö. O

Maltepe

53 - ALTAYÇEŞME

Maltepe

54 - MAVİEVLER

Maltepe

55 - KÜÇÜKYALI METRO

Maltepe

56 - KADİR HAS LİSESİ

Maltepe

57 - ALTINTEPE

Maltepe

58 - BOSTANCI KÖPRÜSÜ

Ataşehir

59 - FSM HASTANESİ

Ataşehir

60 - KOZYATAĞI METRO

Ataşehir

61 - KAVACIK KÖPRÜSÜ

Beykoz

62 - 4.LEVENT

Beşiktaş

63 - SULTAN SELİM MAHALLESİ

Beşiktaş

64 - SEYRANTEPE YOLU

Beşiktaş

65 - TÜRK TELEKOM STADYUMU

Sarıyer

66 - NURTEPE-VİYADÜK

Eyüpsultan

67 - NİŞANGAH

Kağıthane

68 - CEMAL KAMACI

Kağıthane

69 - ÇIKSALIN

Beyoğlu

70 - BADEMLİK

Beyoğlu

71 - HALICIOĞLU 6 - ŞEHİT EREN BÜLBÜL

Beyoğlu

72 - AYVANSARAY

Eyüpsultan

73 - EDİRNEKAPI TRAMVAY

Eyüpsultan

74 - EDİRNEKAPI KALEBOYU

Eyüpsultan

75 - TOPKAPI ALT GEÇİT

Fatih

76 - TOPKPI PANORAMA1453

Zeytinburnu

77 - CEVİZLİBAĞ

Zeytinburnu

78 - ZEYTİNBURNU ÇIRPICI

Bakırköy

500T Hat hareket saatleri


#500T hattı
#500T İBB
#500T hattı durakları
8 saat önce
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