Asya ve Avrupa yakalarını birbirine bağlayan bu hat, her gün katettiği 72 kilometre uzunluğuyla, kentin en uzun hatları arasında yer alıyor. Zeytinburnu'ndan hareket edildiğinde kentin 39 ilçesinin 12'sinden, Tuzla'dan binildiğinde ise 13 ilçeden geçen hatta 79 durak bulunuyor. Sefer uzunluğu trafik durumuna göre değişen hat, ortalama 2 saat 50 dakika sürüyor. Sefer aralığı yolcuların yoğun kullandığı saatlere göre belirlenen ve çift biletle seyahat edilebilen hatta kullanımın pik yaptığı saatlerde her 3 dakikada bir sefer gerçekleştiriliyor. Günlük 437 sefer yapan 500T, yaklaşık olarak 45 bin kişinin ulaşımını sağlıyor.