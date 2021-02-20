A101, BİM, ŞOK katalogları 20 Şubat 2021! Bu hafta A101, BİM, ŞOK kataloğu ile hangi aktüel ürünler indirimde?

Mutfak alışverişi başta olmak üzere market ürünlerindeki indirimler önem arz ediyor. A101, BİM, ŞOK katalogları da bu fırsatı sunarken hangi aktüel ürünler indirimde sorusuna da yanıt veriyor. A101, BİM, ŞOK gibi marketlerin sunduğu indirimli ürünler fırsatını kaçırmak istemeyenler araştırmalarını sürdürüyor. Korona virüs salgını döneminde bir diğer önemli konu ise marketlerin çalışma saatleri oldu. Bu hafta sonu da sokağa çıkma yasağı olmasından dolayı marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor gibi sorular sıkça araştırılıyor. A101, BİM, ŞOK katalogları 20 Şubat 2021 aktüel ürünler listesi ve marketlerin çalışma saatleri hakkında detaylar haberimizde...

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Korona virüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, sokağa çıkma yasağı hafta sonu devam ediyor. Vatandaşların alışverişlerini yapabilmeleri için marketlere herhangi bir kısıtlama getirilmedi. Ancak çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi. Bu nedenle A101, BİM, ŞOK gibi market zincirleri ve bakkallar sabah saat 10.00’da açılırken, akşam saat 17.00’da kapanıyor.

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A101 KATALOĞU İNDİRİMLİ AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ – 20 ŞUBAT 2021 CUMA

A101 20 Şubat 2021 kataloğu ile hafta sonları artık daha indirimli geçiyor. Alışveriş listelerinde ilk sıralarda yer edinen ürünler sunan A101 kataloğu ürünleri bu geleneği bozmayarak kaldığı yerden tüm hızı ile fırsatlarına devam ediyor. 20 Şubat 2021 A101 kataloglarına ait detayların tüm merak edilenleri burada.

A101 20 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğunun resmi bağlantı olan a101. com. tr ‘de yayınlanmasının ardından yeni A101 aktüel ürünleri gündemi sarstı.

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Haftanın 20 Şubat 2021 A101 aktüel hafta sonu kataloğunda neler var? Hangi ürünler piyasayı sallayacak? Hangisi diğerlerine göre daha uygun? İşte merak edilenler hakkında ilk inceleme:

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Bu hafta süt ve süt ürünleri ile indirimler başlıyor olacak. Aktüel Ürünler 20 Şubat 2021 A101 indirimlerinin ilkinde Muratbey Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 500g 27,95 TL fiyatı ile yer alacak.

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%18 indirimli olan bu ürünü ise %19 indirim oranı ile Pınar Kahvaltı Keyfi Tam Yağlı Beyaz Peynir 800g 29,95 TL fiyatlı olarak takip edecek.

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A101 katalogları burada sona eriyor. Haberimizin devamında ŞOK ve BİM katalogları detayını bulabilirisiniz. Okumaya devam edin alışverişinizi fırsata dönüştürün!

BİM KATALOĞU İNDİRİMLİ AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ – 20 ŞUBAT 2021 CUMA

Bim aktüel 26 Şubat 2021 kataloglarında üç sayfadan meydana gelmiş pek çok yeni indirim bulunuyor. Aktüel Ürünler Bim’in en dikkat çekici fırsatları olduğundan bu kampanyaları detaylıca incelemenizde fayda gördük. İşte bu sebeple Bim 26 Şubat 2021 kataloğunu en detaylı biçimde ele aldık.

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BİM kataloğu - 1

Haftanın indirimli fırsatları Bim aktüel katalogları ile gün yüzüne çıkıyor. Bim 26 Şubat 2021 kataloğu ile Şubat ayının da sonuna gelirken indirimler muhteşem çeşitliliği ve kaliteli detayları ile herkesçe memnuniyetle karşılanıyor.

BİM kataloğu - 2

Bim aktüel indirimlerinin Bim camlarında yayınlanmasının ardından detayların tüm haber sitelerinde ve sosyal medyada gündem olması indirimlerin ne denli kaliteli olduğunu da ortaya koyuyor. Peki Bim 26 Şubat 2021 kataloğunda neler var? Hangi ürünler kaç paradan satışa çıkıyor?

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BİM katalogları burada sona erdi. Haberimizin devamında son olarak ŞOK katalogları yer alıyor. Peki, ŞOK katalogları indirimli aktüel ürünler nelerdir? İşte detaylar...

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ŞOK KATALOĞU İNDİRİMLİ AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ – 20 ŞUBAT 2021 CUMA

ŞOK marketleri katalogları 20 şubat için yayınlanmadı. Şok 24 Şubat 2021 aktüel ürünler kataloğuna ait görsellerin sosyal medya başta olmak üzere pek çok alanda paylaşılmasının ardından yeni Şok aktüel ürünleri gün yüzüne çıkmaya ve detayları ile ortaya çıkmaya başladı.

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Peki 24 Şubat 2021 Şok kataloğu neler sunacak? 24 Şubat 2021 Çarşamba günü Şok Market müşterilerini hangi ürünler ile ağırlayacak? Şok 24 Şubat kataloğu ile raflarda yerlerini alacak olan aktüel ürünler neler olacak? Merak ettiğiniz soruların yanıtı burada.

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Şok 24 Şubat 2021 aktüel kataloğu ürünlerini sosyal medyadan ve Şok camlarından alıntılayarak inceledik. Detaylara eriştikçe yeni haftada özel fırsatlar olduğuna tanık olduk ve bu fırsatları siz de bizler gibi alışveriş listelerinize eklersiniz diye detaylıca ele aldık.

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ŞOK kataloğu - 3

Şok kataloğu yeni sayısında giyim, ev tekstili ve gıdaya kadar geniş bir yelpazede ürünler sizleri bekliyor.

ŞOK kataloğu - 4

20 Şubat ve 24, 26 Şubat 2021 A101, BİM ve ŞOK katalogları bu şekildeydi. Haberimizin sonuna geldik. Aktüel ürünler hakkında gelişmeleri anlık olarak takip ediyoruz. Gün içinde haberimizi tekrar ziyaret ederek gelişmeleri kaçırmayın.