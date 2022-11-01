Kasım ayı Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatırılacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi hanelere ödenen Aile Destek Programı ödemeleri 2022 Kasım ayı itibarıyla merak edilmeye başlandı. Aile Destek Paketi başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaya devam ederken belirtilen resmi şartları taşıyan herkesi başvuru hakkı bulunuyor. Peki; Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yatacak?

AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hayata geçirdikleri çocuk desteği ödemelerini kasım itibarıyla hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yazılı açıklamasında, her an ihtiyaç sahibi vatandaşların yanlarında olduklarını belirtti.

Aile odaklı sosyal yardım ve sosyal hizmet anlayışıyla politika üretmeye devam ettiklerini vurgulayan Yanık, bu doğrultuda Türkiye Aile Destek Programının mevcut bütçesini 25 milyar liradan 40 milyar liraya çıkardıklarını hatırlattı.

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Programın kapsamını genişlettiklerini, destek programı süresince sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan çocuklar için de ilave destek sağlayacaklarını aktaran Yanık, şunları kaydetti:

"Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hayata geçirilen çocuk desteği ile hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 lira ile 650 lira aralığında destek vereceğiz. 1-2 çocuklu hanelere 350, üç çocuklu hanelere 450, dört çocuklu hanelere 550, 5 ve üzeri sayıda çocuk bulunan hanelere 650 lira ödeme yapacağız. Sosyal yardım faydalanıcısı hanelere verilecek çocuk başına destekle hem çocuklu hanelerin hem de çocuklar üzerinden oluşacak giderlerin desteklenmesini amaçlıyoruz. Türkiye Aile Destek Programımız kapsamında hayata geçirdiğimiz çocuk desteği ödemelerini de kasım itibarıyla hak sahiplerinin hesaplarına yatıracağız."

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Bakan Yanık, sosyal refahın paylaşımını önde tutan bakış açısıyla, arz odaklı güçlü sosyal yardım programlarıyla, kaynakların bütün toplum kesimlerinin yararına olacak şekilde dağıtılmasını her dönemde öncelediklerini ve bu doğrultuda çalıştıklarını vurguladı.

AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

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Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİNE KADAR?

Kişi başına düşen aylık gelir aralığı (TL)

450 TL ve altı: 600 TL alacak.

450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı: 550 TL alacak.

911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı: 500 TL alacak.

1372,30 TL üzeri ─ 1833,45 TL'den az: 450 TL alacak.

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