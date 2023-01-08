Tokat’ta kayıp olan Arife Gökçe bulundu mu?

Arife Gökçe ve birçok kadını attığı cinsel içerikli mesajlarla tehdit eden Sinan Sardoğan çocuk istismarı suçlamasıyla tutuklandı. İstanbul'un Avcılar ilçesinde, 2018 yılında bir erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunulması ile ilgili çalışma yürüyen polis ekipleri, şüphelinin eşkalinin, Arife Gökçe'nin kaybolmasıyla ilgili "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına katılan Sinan Sardoğan'a benzediğini fark etti.

Bunun üzerine mağdur çocuğun yeniden ifadesine başvuruldu. Olayın olduğu zamanlara ait güvenlik kameraları ve mağdur çocuğun ifadesi üzerine cinsel istismar şüphelisinin Sardoğan olduğu tespit edildi.

İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Sinan Sardoğan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Sardoğan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Arife Gökçe

Arife Gökçe bulundu mu?

Sinan Sardoğan'a tutuklandığı esnada Arife Gökçe'nin nerede olduğu da soruldu. Sardoğan, 'bilmiyorum' yanıtını verdi. Tokat'ın Almus ilçesi, Ataköy beldesinde 17 Aralık'ta, 12 torun 5 çocuk sahibi Arife Gökçe, aniden kaybolmuş ve kendisinden Haber alınamıyordu. Sinan Sardoğan, Arife Gökçe'nin kaybolmasından sorumlu kişi olarak sorgulanıyordu. Arife Gökçe henüz bulunamadı.

Sinan Sardoğan

Sinan Sardoğan Arife Gökçeye ne oldu?’ sorusuna ne cevap verdi?

Hakkında söylenen her bilgiyi reddeden, 23 adli işlem kaydı bulunan Sinan Sardoğan, kaldığı otelde polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak tutuklandı. Çocuğa cinsel istismardan gözaltına alınan Sardoğan muhabirlerin sorduğu ‘Arife Gökçeye ne oldu?’ sorusuna ‘Bilmiyorum’ diyerek cevap verirken tutuklandığı için ise çok korktuğunu söyledi.

Arife Gökçe'yi Sinan Sardoğan mı öldürdü?

Türkiye’nin konuştuğu Arife Gökçe olayında Müge Anlı programına telefonla bağlanan izleyiciler Sinan Sardoğan’ın yaptıklarını aktarırken Sinan Sardoğan’a ait ses ve mesaj kayıtları da ortaya çıktı. Gelen her bilgiyi reddeden Sardoğan cezaevine gönderilirken Arife Gökçeyi arama çalışmaları halen devam ediyor.

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Arife Gökçe olayı nedir?

Tokat'ın Almus ilçesi Ataköy beldesinde eşiyle yaşayan, 5 çocuk 12 torun sahibi Arife Gökçe 17 Aralık 2022'de kahvaltı yaptıktan sonra evden ayrılmış, bir daha dönmemesi üzerine yakınları, jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatılmıştı. Sinan Sardoğan, Gökçe'nin kaybolmasıyla ilgili televizyon programına katılmıştı.