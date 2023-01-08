Ateş Kuşları Oyuncu kadrosunda kimler var?

ATV'nin merakla beklenen dizisi Ateş Kuşları'nın ekran yolculuğuna başlayacağı tarih belli oldu. Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Gökhan Ayiz'in yaptığı Ateş Kuşları, seyirci karşısına çıkmak için gün sayıyor.
Ateş Kuşları ne zaman, hangi kanalda başlıyor?
Çocukluklarından beri bir cinayetin gölgesinde yaşayan, sırlarını ve çok bağlı oldukları ailelerini korumaya çalışan sokak çocuklarının hikayesi çarpıcı bir şekilde anlatan Ateş Kuşları 13 Ocak Cuma günü ekranda olacak.
Ateş Kuşları oyuncu kadrosu ve karakterler
- İlayda Alişan - Gülayşe
- Hande Soral - Mercan
- Görkem Sevindik - Ali
- Burak Tozkoparan - Barbaros
- Serkan Ercan - Menderes
- Erdem Şanlı - Zıpkın
- Emir Çubukçu - Sabit
- Ahmet Saraçoğlu - Çatal
- Gonca Cilasun - Hacer
- Nizam Namidar - Nizam
- Onat Bulut - Halis
- Lilya İrem Salman - Hüma
- Sedef Akalın - Şirin
- Hilal Uysun - Nermin
- Ozan Ağaç - Zümrüt
- Boncuk Yılmaz - Nazmiye
- Yeşim Dalgıçer - Gazeteci
- Kaan Sevi - Cemal
- Görkem Doğan - Pamir
- Serkan Acay - Necdet
- Çınar Yükçeker - Yakup
- Almira Tuana Albay - Mercan'ın çocukluğu
- Umut İnan - Ali'nin çocukluğu
- Ömer Yiğit Özcan - Barbaros'un çocukluğu
- Berke Obuz - Zıpkın'ın çocukluğu
- Fatih Fuat Odabaşı - Sabit'in çocukluğu
- Umut Ege Baştemur - Kara
Ateş Kuşları dizisi Konusu ne?
Sokak çocuklarının çoğu yirmi yaşını görmez. Görenlerin de yaşadığı söylenemez. Uyuşturucu, şiddet, açlık. Sokak çocuklarının kaderi, ya mapus ya mezardır. Bu çocuklardan beş tanesi, bu kadere karşı koymayı başarır.
Kendilerine "Köksüzler" diyen; en büyüğü 13, en küçüğü 6 yaşında, biri kız, biri otistik, beş sokak çocuğunun, çöplükte kırk günlük bir bebek bulmalarıyla başlayan ve "Köksüzler"den "Ateş Kuşları"na dönüşmelerini anlatan Ateş Kuşları; çocukların zorluklara, acılara ve her şeye rağmen kadere karşı koyma hikayelerini ele alacak.