Özgün Ateş Kuşları Oyuncu kadrosunda kimler var?
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Ateş Kuşları Oyuncu kadrosunda kimler var?

Ateş Kuşları dizisi ilk fragmanı yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin takibinde. Yapımı Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'a ait olan Ateş Kuşları, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Gökhan Ayiz’e ait. Ateş Kuşları; sokak çocuklarının mücadelesini konu ediniyor. İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan gibi isimlerin yer aldığı Ateş Kuşları Oyuncu kadrosun da araştırılıyor. Peki ATV Ateş Kuşları Oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Ateş Kuşları oyuncu kadrosu ve karakterleri.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ateş Kuşları dizisi oyuncuları kimler? ATV Ateş Kuşları oyuncuları kim, dizide kimler oynuyor?
Ateş Kuşları oyuncuları

ATV'nin merakla beklenen dizisi Ateş Kuşları'nın ekran yolculuğuna başlayacağı tarih belli oldu. Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Gökhan Ayiz'in yaptığı Ateş Kuşları, seyirci karşısına çıkmak için gün sayıyor.

ATV Ateş Kuşları
ATV Ateş Kuşları

Ateş Kuşları ne zaman, hangi kanalda başlıyor?

Çocukluklarından beri bir cinayetin gölgesinde yaşayan, sırlarını ve çok bağlı oldukları ailelerini korumaya çalışan sokak çocuklarının hikayesi çarpıcı bir şekilde anlatan Ateş Kuşları 13 Ocak Cuma günü ekranda olacak.

ATV Ateş Kuşları oyuncu kadrosu
ATV Ateş Kuşları oyuncu kadrosu

Ateş Kuşları oyuncu kadrosu ve karakterler

  • İlayda Alişan - Gülayşe
  • Hande Soral - Mercan
  • Görkem Sevindik - Ali
  • Burak Tozkoparan - Barbaros
  • Serkan Ercan - Menderes
  • Erdem Şanlı - Zıpkın
  • Emir Çubukçu - Sabit
  • Ahmet Saraçoğlu - Çatal
  • Gonca Cilasun - Hacer
  • Nizam Namidar - Nizam
  • Onat Bulut - Halis
  • Lilya İrem Salman - Hüma
  • Sedef Akalın - Şirin
  • Hilal Uysun - Nermin
  • Ozan Ağaç - Zümrüt
  • Boncuk Yılmaz - Nazmiye
  • Yeşim Dalgıçer - Gazeteci
  • Kaan Sevi - Cemal
  • Görkem Doğan - Pamir
  • Serkan Acay - Necdet
  • Çınar Yükçeker - Yakup
  • Almira Tuana Albay - Mercan'ın çocukluğu
  • Umut İnan - Ali'nin çocukluğu
  • Ömer Yiğit Özcan - Barbaros'un çocukluğu
  • Berke Obuz - Zıpkın'ın çocukluğu
  • Fatih Fuat Odabaşı - Sabit'in çocukluğu
  • Umut Ege Baştemur - Kara

Ateş Kuşları dizisi Konusu ne?

Sokak çocuklarının çoğu yirmi yaşını görmez. Görenlerin de yaşadığı söylenemez. Uyuşturucu, şiddet, açlık. Sokak çocuklarının kaderi, ya mapus ya mezardır. Bu çocuklardan beş tanesi, bu kadere karşı koymayı başarır.

Kendilerine "Köksüzler" diyen; en büyüğü 13, en küçüğü 6 yaşında, biri kız, biri otistik, beş sokak çocuğunun, çöplükte kırk günlük bir bebek bulmalarıyla başlayan ve "Köksüzler"den "Ateş Kuşları"na dönüşmelerini anlatan Ateş Kuşları; çocukların zorluklara, acılara ve her şeye rağmen kadere karşı koyma hikayelerini ele alacak.

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