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Gönül Dağı 81. bölüm özeti izle!

Gönül Dağı 81. son bölümle izleyicisiyle buluştu. Dizinin yeni bölümünü TRT 1 üzerinden izlemek isteyenler ise yoğun olarak "Gönül Dağı 81. bölüm full izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Gönül Dağı 81. son bölümünde neler oldu? TRT 1 ile Gönül Dağı 81. bölüm full izle linki, özeti 82. bölüm fragmanı ile ilgili bilgiler haberimizde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gönül Dağı 81. bölüm izle full HD tek parça! Gönül Dağı 81. son bölüm izle!
Gönül Dağı 82. bölüm ful izle

Gönül Dağı yeni bölümüyle 7 Ocak Cumartesi günü TRT 1 ekranlarından yer aldı. Gönül Dağı dizisi, 81. yeni bölümü ile izleyicileriyle buluştu. Dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle diziyi TRT1 ekranlarında yayınlandığı saati izleyemeyenler ve tekrar izlemek isteyenler tarafından "Gönül Dağı 81. özeti bölüm full izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.

Gönül Dağı
Gönül Dağı

Gönül Dağı 81. bölüm full izle

GÖNÜL DAĞI 81. BÖLÜM İZLE

Gönül Dağı 82. bölüm fragmanı

Gönül Dağı, bozkırda bir Anadolu masalını, sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesini anlatıyor. Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının, tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan üç kuzenin yaşamından kesitleri ekranlara yansıtan Gönül Dağı her cumartesi TRT1’de!

Ülkemizin çok önemli sorunlarına parmak basarak, sevgi, saygı, hoşgörü ve geleneksel değerlerimizle harmanlanmış samimi senaryosu ile izleyicileri hem duygulandıran hem de yüzlerinden tebessümü eksik etmeyen Gönül Dağı, üçüncü sezonda da gençleri girişimcilik konusunda motive etmeye ve onlara rehberlik etmeye devam edecek.

Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan Mustafa Çiftçi’nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı‘nın yapımcılığını Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı yapıyor.

Gönül Dağı oyuncuları

  • Berk Atan,
  • Semih Ertürk
  • Cihat Süvarioğlu
  • Ecem Özkaya,
  • Nazlı Pınar Kaya,
  • Ferdi Sancar,
  • Ali Düşenkalkar,
  • Erdal Cindoruk,
  • Gülhan Tekin,
  • Feyza Işık,
  • Ege Aydan,
  • Eser Eyüboğlu,
  • Şebnem Dilligil,
  • Yavuz Sepetçi,
  • Nuri Gökaşan,
  • Hazal Çağlar,
  • Serkan Kuru,
  • Hüseyin Sevimli,
  • Çiğdem Aygün,
  • Ulviye Karaca,
  • Zümre Meğreli,
  • Sait Seçkin,
  • Güliz Aybay,
  • Öznur Yağcı,
  • Hande Nur Tekin
  • Sevilay Gültekin

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