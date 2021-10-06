Bitinya nerededir? Kuruluş Osman Bitinya bölgesi neresi?

Kuruluş Osman'da adı geçen Bitinya, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Bu kapsamda " Bitinya nerededir? Bitinya bölgesi nerede?" soruları merak ediliyor. İşte Bitinya ile ilgili bilgiler...

BİTİNYA NERESİDİR?

Kuruluş Osman dizisinde adı geçen Bitinya bölgesi ya da Bitinya Krallığı tarihte vardır. Bitinya Krallığı veya Bitinya, MÖ 377 ve MÖ 64 yılları arasında Nikomedia başkentli, İzmit Körfezi, İstanbul, Sakarya ve Bursa arasında kalan bölgede hüküm sürmüş, Trakya kökenli Bitinler tarafından kurulmuş devletitr.

Antik Çağ ve Roma İmparatorluğu döneminde Marmara Denizi'ni çevreleyen Nicomedia, Chalcedon, Cius ve Apamea pek çok kenti kapsayan verimli topraklara sahip bir bölgedir. Strabo, Antik Anadolu coğrafyasını anlattığı Geographika adlı eserinde Mithridates Eupator'u yenen Romalı komutan Pompeius'un yıktığı Pont Krallığı'nın Karadeniz ve Kalkedon ağzına kadar olan bölümlerini Bitinya Krallığı'nın idaresi altına verdiğini, bu bölgede Bitin adlı bir halkın yaşadığını bildirmiştir. Sahil bölgelerinde oldukça verimli vadilere sahip olan bölge genelde dağlık ve ormanlık alanlarla kaplıdır. En önemli dağ antik Mysia'da yer alan Bursa Uludağ'dır.