Bu hafta hangi maçlar var?

Süper Lig 13. hafta karşılaşmaları bu akşam başlıyor. Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde mücadele veren temsilcilerimizin bu hafta Süper Lig hangi maçlara çıkacağı merak konusu oldu. İşte bu hafta oynanacak maçlar.
SPOR TOTO SÜPER LİG 13. HAFTA MAÇLARI
SÜPER LİG
4 KASIM CUMA
20.00 Ümraniyespor - Alanyaspor (Stadı henüz açıklanmadı)
20.00 Kasımpaşa - MKE Ankaragücü (Recep Tayyip Erdoğan)
5 KASIM CUMARTESİ
14.30 Bitexen Giresunspor-İstanbulspor (Çotanak)
20.00 Galatasaray-Beşiktaş (Nef)
6 KASIM PAZAR
14.30 Gaziantep FK-Yukatel Kayserispor (Kalyon)
17.00 Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 Trabzonspor-Arabam.com Konyaspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı)
7 KASIM PAZARTESİ
20.00 Fenerbahçe -Demir Grup Sivasspor (Ülker)
20.00 Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir (Yeni Hatay)
SPOR TOTO 1. LİG
4 KASIM CUMA
20:00 Çaykur Rizespor - Erzurumspor FK
5 KASIM CUMARTESİ
13:30 Manisa FK - Sakaryaspor
13:30 Bodrumspor - Dyorex Boluspor
16:00 Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği -
16:00 Adanaspor - Pendikspor Futbol -
19:00 Altay - Beyçimento Bandırmaspor -
6 KASIM PAZAR
13:30 Altaş Denizlispor - Tuzlaspor -
16:00 Yılport Samsunspor - Göztepe -
19:00 Eyüpspor - Altınordu