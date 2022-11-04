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Bu hafta hangi maçlar var?

Spor Toto Süper Lig’de 13. hafta heyecanı bu akşam başlıyor. Hem liderlik yarışında hem de alt sıralarda önemli maçlara konuk olacağımız haftada Galatasaray - Beşiktaş derbisi de bulunuyor. Peki Spor Toto Süper Lig ve 1. Lig’de bu hafta hangi maçlar var? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bu hafta hangi maçlar var?
Süper Lig

Süper Lig 13. hafta karşılaşmaları bu akşam başlıyor. Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde mücadele veren temsilcilerimizin bu hafta Süper Lig hangi maçlara çıkacağı merak konusu oldu. İşte bu hafta oynanacak maçlar.

SPOR TOTO SÜPER LİG 13. HAFTA MAÇLARI

SÜPER LİG

4 KASIM CUMA

20.00 Ümraniyespor - Alanyaspor (Stadı henüz açıklanmadı)

20.00 Kasımpaşa - MKE Ankaragücü (Recep Tayyip Erdoğan)

5 KASIM CUMARTESİ

14.30 Bitexen Giresunspor-İstanbulspor (Çotanak)

20.00 Galatasaray-Beşiktaş (Nef)

6 KASIM PAZAR

14.30 Gaziantep FK-Yukatel Kayserispor (Kalyon)

17.00 Fraport TAV Antalyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Trabzonspor-Arabam.com Konyaspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı)

7 KASIM PAZARTESİ

20.00 Fenerbahçe -Demir Grup Sivasspor (Ülker)

20.00 Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir (Yeni Hatay)

SPOR TOTO 1. LİG

4 KASIM CUMA

20:00 Çaykur Rizespor - Erzurumspor FK

5 KASIM CUMARTESİ

13:30 Manisa FK - Sakaryaspor

13:30 Bodrumspor - Dyorex Boluspor

16:00 Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği -

16:00 Adanaspor - Pendikspor Futbol -

19:00 Altay - Beyçimento Bandırmaspor -

6 KASIM PAZAR

13:30 Altaş Denizlispor - Tuzlaspor -

16:00 Yılport Samsunspor - Göztepe -

19:00 Eyüpspor - Altınordu

Süper Lig'in en değerli 11'i
FOTOĞRAF 13
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Uğurcan Çakır (Trabzonspor): 18 milyon euro
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Leo Dubois (Galatasaray): 10 milyon euro
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Victor Nelsson (Galatasaray): 12 milyon euro
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Attila Szalai (Fenerbahçe): 12 milyon euro
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Arthur Masuaku (Beşiktaş): 5 milyon euro
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Lucas Torreira (Galatasaray): 20 milyon euro
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Dele Alli (Beşiktaş): 16 milyon euro
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Yusuf Yazıcı (Trabzonspor): 17 milyon euro
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Nathan Redmond (Beşiktaş): 18 milyon euro
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Bertrand Traore (Başakşehir): 16 milyon euro
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Mauro Icardi (Galatasaray): 22 milyon euro
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En değerli 11in sahaya dizilişi
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Süper Lig'in en değerli 11'i
Süper Lig'de yaz transfer dönemi sona erdi. Takımlar kadrolarını yıldız futbolcularla güçlendirdi. Ligin en değerli ismi son gün Galatasaray'a imza atan Mauro Icardi oldu. İşte Transfermarkt verilerine göre 4-3-3 sistemiyle kurulan Süper Lig'in en pahalı 11'i...


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