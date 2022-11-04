Bu hafta hangi maçlar var? Spor Toto Süper Lig’de 13. hafta heyecanı bu akşam başlıyor. Hem liderlik yarışında hem de alt sıralarda önemli maçlara konuk olacağımız haftada Galatasaray - Beşiktaş derbisi de bulunuyor. Peki Spor Toto Süper Lig ve 1. Lig’de bu hafta hangi maçlar var? İşte detaylar.

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