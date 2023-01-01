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Cunda Adası Nerede, Nereye Bağlıdır? Cunda Adasına Nasıl Gidilir?

Ege Bölgesi'nin huzur dolu köşelerinden biri olan Cunda Adası, doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla büyüleyici bir destinasyondur. Cunda, sakin mavi denizi ve incecik kumu ile göz kamaştırırken, tarihi yapılarıyla da zenginleşir. Bu ada, adeta bir cennet köşesi gibi huzur ve güzellik sunar. Bu nedenle, tatilcilerin ve meraklı gezginlerin ilgisini çekmektedir ve son zamanlarda daha fazla keşfedilmeye başlanmıştır. Cunda Adası nerede, gezilecek yerleri nelerdir? Cunda Adası hangi şehirde, nereye bağlı? İşte detaylar...

11:44 . 15/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Cunda adası

Cunda adası

Cunda Adası, Türkiye'nin en ünlü tatil bölgelerinden biri olarak bilinir ve her yıl yerli ve yabancı turistler tarafından tercih edilir. Cunda, sessizliği ve sakinliği ile rahatlatıcı bir atmosfer sunar. Ayrıca salaş mekanları, otelleri ve muhteşem deniz manzarası ile ünlüdür. Altın sarısı kumlara sahip plajları ve tarihi yapılara ev sahipliği yapan bu ada, keşfedilmeyi bekleyen birçok güzellik sunar. Aşıklar Tepesi, Cunda Despot Evi, Ayışığı Manastırı, Tımarhane Adası, Panaya Kilisesi gibi önemli noktalar, bu benzersiz tatil bölgesinin zenginliklerini oluşturur. Cunda Adası, aynı zamanda Alibey Adası olarak da bilinir.

CUNDA ADASI NEREDEDİR?

Cunda Adası Ege Denizi ile karşı karşıyadır. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yer alan Cunda Adası'nın doğal güzellikleri, maviye boyanmış denizi, altın rengindeki kumsalı ve Cunda Adası'na yakın bulunan diğer küçük adacıklarıyla birlikte harika bir yerdir. Ayvalık'ta yer alan bir yerleşim yeri vardır o da Cunda'dır.Son yıllarda popülerliği artan Cunda Adası'nın konumu ise pek çok insan tarafından merak edilmektedir. Bu tatlı ve şirin ada, Türkiye'nin batısında yer alır ve Balıkesir iline bağlıdır. Cunda Adası'na gitmek isteyenler için en yaygın yol, Ayvalık ilçesinden kısa bir deniz yolculuğuyla ulaşmaktır. Her yaz mevsiminde ziyaretçileriyle dolup taşan Cunda Adası, Ege Bölgesi'nin en büyüleyici tatil destinasyonlarından biri olarak öne çıkar.

CUNDA ADASINA NASIL GİDİLİR?

unda Adası'na gitmek Cunda Adası son derece popüler bir yer olduğundan ve sık sık gidilmek istendiğinden dolayı kolaydır diyebiliriz. Cunda Adası Balıkesir iline bağlı olan Ayvalık ilçesine bağlı bir yerleşim yeridir. Otobüs aracılığıyla Balıkesir'e gittikten sonar şehir merkezinden kalkmakta olan otobüs ya da minibüsleri tercih edebilirsiniz. Bunlar aracılığı ile Cunda'ya ulaşmak mümkündür.

İstanbul'dan gidecek olan kişilerin direkt olarak deniz yolundan feribot ile gelmeleri mümkündür. Bandırma'ya gelindikten sonra Ayvalık ve Cunda Adası'na kolayca ulaşılabilir.

Özel araçla gidecek kişilerin de Ayvalık'a gidip oradan 8 kilometre kadar daha yol gidip boğaz köprüsü aracılığıyla Cunda'ya ulaşması mümkündür.

CUNDA ADASININ GEZİLECEK YERLERİ

Tarihi yapıları ve doğal güzellikleri nedeniyle Cunda Adası koruma altına alınmıştır. Bu bölgede pek çok tarihi yapı var. Kiliseler ve Manastırlar vardır. Çamlı manastır, Meryem manastırı, Ay ışığı manastırı, Panaya kilisesi, Hamidiye camii gibi mekanlar var.

CUNDA ADASININ NEYİ MEŞHUR?

Cunda Adası bir balıkçı kasabasıdır. Özelikle mutfağında balık ağırlıktadır. Fener balığı, ızgara ahtapot en meşhur yemeklerindendir. Burada aynı zamanda zeytincilik de meşhurdur. Sızma zeytinyağı, zeytinyağlı sabunlar oldukça popülerdir. Buraya gelen misafirler sakızlı kurabiye, lorlu kurabiye mutlaka denemeliler.

Yöresel olarak Cunda Adasının mezeleri Yunan mutfağına benzetilmektedir. Ayvalık tostu Girit leblebesi de denenmesi gereken lezzetlerdendir. Cunda Adasından süs eşya, tekstil ürünleri, zeytin ürünleri satın alınabilir.



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31 dakika önce
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