Avşa Adası, İstanbulluların tatil için tercih ettikleri, oldukça popüler bir turistik destinasyondur. Hatta yıl içinde 2000 civarında olan nüfusu, yazın son mevsiminde 40.000 veya 50.000 kişiye ulaşabilmektedir. Peki, Avşa Adası nerededir, nereye bağlıdır?

AVŞA ADASI NEREDEDİR?

Avşa Adası, Marmara bölgesinde bulunan Balıkesir iline bağlıdır. Bu ada temiz havası, güzel sahili ile ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir. Özellikle İstanbul'dan her sene bölgeye yerli turistler gelmektedir. Kapıdağ Yarımadası çevresindeki adalar grubu içinde bulunmaktadır. Yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi odağı haline gelmiştir.

AVŞA ADASINA NASIL GİDİLİR?

Avşa Adasına İstanbul, Erdek ve Tekirdağ'dan kalkan deniz otobüsleri ile ya da feribot ile gidilebilmektedir. Bu adaya Eskişehir, Bursa, İzmir gibi yakın illerden gidecek olanların önce Erdek iskelesine gelerek buradan Adalar 1, Gestaş, Marmara Roro arabalı gemileri ile adaya geçmesi gerekmektedir.

AVŞA ADASINDA GEZİLECEK YERLER

Avşa Adası günümüzde önemli turizm bölgelerinden bir tanesidir. Yaklaşık 2 bin kişilik bir nüfusa sahiptir.

Avşa adasında konaklamak için pek çok otel ve pansiyon bulunmaktadır. Bu otel ve pansiyonların fiyatları özelliklerine göre değişiklik göstermektedir. Burada büyük oteller yerine daha çok küçük oteller ve apart, pansiyon gibi işletmeler hizmet vermektedir.

Özellikle yaz mevsimi ile resmi tatillerin olduğu zamanlarda otel fiyatlarında artış olmaktadır. Bu nedenle planlı tatil yapacakların önceden rezervasyon yaptırması daha doğru olacaktır.

Avşa Adası, Marmara Denizi sınırları içerisinde bulunmaktadır. Erdek'e gemi ile yaklaşık 2 saatlik bir uzaklıkta yer almaktadır. İstanbul'a ise 2.5 saatlik bir uzaklıktadır. Bu ada Balıkesir ilinin Marmara ilçesine bağlıdır. İlçe merkezine yaklaşık olarak 11 km uzaklıktadır. Şehir merkezine ise yaklaşık 155 km uzakta bulunmaktadır. Avşa adası, Türkeli Adası ismi ile de bilinmektedir. Fakat sonradan Avşa ismi daha çok kullanılır olmuştur.

Avşa Adasının merkez sahilinden denize girilebilmektedir. Bu sahil yaklaşık 3 km uzunluğa sahiptir. Ayrıca buradan tekne kiralayıp koyları gezme şansınız da bulunmaktadır. Avşa Adasının güney bölgesinde merkeze yaklaşık 5 dakika uzaklıkta Yiğitler Köyü bulunur. Yiğitler Köyünün plajından da denize girmek mümkündür. Köyde iki tane türbe vardır. Buraya gelmişken türbeleri de ziyaret edebilirsiniz.

Yiğitler Köyüne oldukça yakın bir mesafede Altınkum koyu bulunmaktadır. Altınkum koyu buraya gelen turistlerin uğrak mekanlarından bir tanesidir. Şahintepesi, buradaki kayaların şahini andırması nedeni ile bu ismi almıştır. Şahintepesi de Altınkum koyunda bulunur.

AVŞA ADASI ÖNEMLİ TURİSTİK YERLERİ

Adanın en önemli turistik yerleri şunlardır:

İncir Koyu: Adanın en güzel koylarından biridir. Mavi ve yeşilin muhteşem uyumunu sunan koy, özellikle yaz aylarında çok popülerdir.

Kumluk Koyu: Adanın en büyük ve en popüler koylarından biridir. Koyda altın sarısı kumlar ve turkuaz renkli deniz bulunur.

Yiğitler Koyu: Adanın en sakin koylarından biridir. Koyda çam ormanları ve berrak sular bulunur.

Değirmen Koyu: Adanın en eski koylarından biridir. Koyda tarihi bir değirmen bulunur.

Kadırga Koyu: Adanın en doğal koylarından biridir. Koyda çam ormanları ve kayalıklar bulunur.

AVŞA ADASI TARİHİ

Konsept yapısı ve birbirinden güzel özellikleri nedeni ile Avşa adası yerli ve yabancı turistler tarafından tercih edilmektedir. Bunun yanında ulaşımı da oldukça kolaydır. Bu ada Marmara Denizinde bulunmaktadır. Bu ada Marmara Adaları olarak isimlendirilen ada grubu içerisinde yer almaktadır.Marmara Bölgesinde bulunan Balıkesir iline bağlı adalardan bir tanesidir. Bu ada uzun yıllar önce Kapıdağ yarımadasından koparak ada halini almıştır. Tarih boyunca adada Araplar, Rumlar ve de Türkler yaşamıştır. Bunun yanında eski taş devrinden günümüzde kadar adada pek çok millet yaşamıştır. Bizans Döneminde bu ada savunma amaçlı kullanılmıştır. O dönemdeki ismi ile Afousia idi.

672 ile 678 yılları arasında İstanbul'u kuşatan Arap orduları adayı yerleşim bölgesi olarak kullanmışlardır. Seneler içerisinde Türkleşen Araplar nedeni ile Adanın ismi Osmanlı Döneminde Araplar Adası olmuştur. Mübadele Antlaşmasının imzalanması ile birlikte adada bulunan Rumlar Yunanistan'a gönderilmiş ve adaya Türkler yerleştirilmiştir. Bu olaydan itibaren de adadaki tarımsal faaliyetler son bulmuştur.

Cumhuriyet Döneminde kısa bir süre ada Türkeli ismi ile anılmıştır. Sonrasında yapılan düzenlemelerin ardından adaya Avşa ismi verilmiştir.







