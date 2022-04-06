İnhisar Kalesi nerededir? İnshisar Kalesi'nin Tarihçesi

ATV ekranlarında yayınanan Kuruluş Osman dizisi bu akşam 89. bölümü ile ekranlara geldi. Kuruluş Osman'ın bu akşmaki bölümünde Osman Gazi'nin obasına İnhisar Kalesi'nin Türk'ün yeri olduğunu duyurması ile İnhisar Kalesi'nin tarihi merak kazandı.

KURULUŞ OSMAN İNHİSAR KALESİ FETHİ

Gündüz ve Ayşe Hatun'u kafesli çadırda alıkoyan Osman Bey, Turgut Bey ve Kosses'e sabretmelerini söyleyerek cenk sonrası mahkeme kurulacağını ve kararı Fakih'in vereceğini söyler. Osman bey hiçbir şeyin fethin önüne geçmeyeceğini belirterek plan üzerinde Alpları Baysungur, Konur, Akça Çoban, Kumral Abdal, Demirci Davut, Turahan ve Raşit'le kuşatma için çalışır. Osman Bey "Dağa okçular konuşlanacak… Ola ki bir yardım gelir. İnhisar'ı alacak isek, evvel çevresini ele geçireceğiz!" diyerek Alplarına talimatlar verir.

REKLAM

Osman Bey, İnegöl'e giden kapıları tek tek açmakta kararlıdır. Bunun için ilk hedefi İnhisar Kalesi'dir. Osman Bey'in sinsi düşmanı Usta, onun planlarını çözmeye çalışırken Turgut Alp, Kosses ve Alplarıyla İnhisar'a sızan Osman Bey kaleyi fethetti.

İNHİSAR KALESİ NEREDEDİR?

İnhisar Marmara bölgesinde yer almakta olup, İnhisar ilçesi Bilecik iline bağlıdır. İnhisar yüzölçümü 244 km2 alan olup, alan olarak Türkiye'nin 786. en büyük ilçesidir .İnhisar haritası konumu ise 40° 2' 56.7852' Kuzey ve 30° 23' 8.2536' Doğu gps koordinatlarıdır. İnhisar ilçesi bağlı olduğu Bilecik iline 36 kilometre mesafe uzaklıktadır.

İnhisar rakımı 221 metredir. (ortalama deniz seviyesine göre yüksekliği)

REKLAM

ÖZGÜN İbrahim Fakih'i kim oynuyor? Kuruluş Osman İbrahim Fakih'i canlandıran oyuncu

İNHİSAR TARİHÇESİ NEDİR?

Bilecik iline bağlı olan İnhisar'ın ne zaman kurulduğu hakkında kesin bir bilgi yoktur. Bu konuda birkaç rivayet mevcuttur. Bir rivayete göre, ağalar ve taycılar olmak üzere iki kabilenin (birinin tekke önü, diğerinin Çiftepınarlar mevkiinden geldiği söylenir) yerleşmesi ile kurulmuştur. Bu iki kabilenin arasında düşmanlık olduğu, bir kız alıp verme olayıyla ilişkilerin düzeldiği ve birleşme sağlandığı söylenmektedir.

Diğer bir rivayette ise; çevrede ayrı ayrı sekiz obanın bulunduğu, bu obaların sonradan birleşerek bir beylik meydana getirdiği söylenir. Bu beyliğin başında kübat çelebi isminde bir yönetici bulunmaktaydı. Savaşların beyliklere toprak kazandırmak ve genişlemek maksadıyla sıkca patlak verdiği bu zamanda, karaca davut (askeri kanadın başında bulunan komutan) ve kübat çelebi beylik savunmasını daha iyi yapabilmeleri için beylik merkezinin etrafını hisar ile çevirerek Bizanslılara karşı direnme güçlerini artırmışlardır.

REKLAM

İnhisar ismi bu 'hisar' ve beyliğin karşısında bulunan 'in' kelimelerinin birleşmesinden doğduğu rivayet edilir.

Ertuğrul gazi'nin söğüt'e yerleşmesinden sonra inhisar beyliği de Ertuğurul bey'in emrine girmiştir. Bu katılıştan sonra Nallıhan ve Seyitgazi taraflarına kadar olan bölgenin asker toplama ve yetiştirme işlemlerini inhisar beyliği üstlenmiştir. İnhisar merkezinde asker kaçaklarının ve suçlularının yargılandığı, kervanların konakladığı büyük konaklama evlerinin olduğu söylenir. Yaşlıların naklettiğine göre hükümet konağının bulunduğu yerde kırk odalı han diye anılan büyük bir yapının bulunduğu bilinmektedir. Feridun Fazıl Tülbentçi'nin Osmanoğulları tarihinde Söğüt'ün doğusunda Koca göbekli hasan ağa'nın hanı olarak anlattığı ve tarihçinin belirttiği gibi, yeri tespit edilemeyen o hanın İnhisar'daki kırk odalı han olduğu sanılmaktadır. Bu ve bunun gibi eserler gerek istiklal harbi esnasındaki yangınlarla ve gerekse daha önceki tarihlerde yok olmuşlardır.

REKLAM