Özgün Malhun Hatun kimdir? Malhun Hatunun kaç çocuğu var, isimleri neler?
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Malhun Hatun kimdir? Malhun Hatun'un kaç çocuğu var, isimleri neler?

Kuruluş Osman dizisinin ekranlara gelen yeni bölümü ile Osman Bey'in eşlerinden Malhun Hatun'un hayatına ilişkin ayrıntılar merak kazandı. Osmanlı'nın 2. padişahı olan Osman Bey'in Malhun Hatun'dan çocuğu var mı? Malhun Hatun'un çocukları kimdir, isimleri nelerdir? Malhun Hatun tarihte ne zaman, nasıl ölmüştür? İşte Osman Gazi'nin eşi Malhun Hatun'un hayatına ilişkin merak edilenler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Osman Gazinin eşi Malhun Hatunun kaç çocuğu var, isimleri neler?
MALHUN HATUN

Osmanlı Devleti'nin kurucusu ve ilk padişahı olan Orhan Gazi'nin oğlu Osman Gazi'nin hayatını anlatan Kuruluş Osman dizisi yoğun ilgi görüyor. Dizinin yayınlanan yeni bölümlerinde Osman Bey'in eşlerinden Malhun Hatun'un hayatı merak ediliyor.

MALHUN HATUN KİMDİR?

Malhun Hâtun, Mal Hâtun, Mala Hatun ya da Kameriye Hâtun, ikinci Osmanlı padişahı Orhan Gazi'nin annesi ve Osman Gazi'nin eşidir.

Bazı eserlerde Şeyh Edebali'nin kızı olarak gösterilen Malhun Hatun aslında Anadolu Selçuklu veziri olan Ömer Abdülaziz Bey'dir. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in eşi ve ikinci padişah Orhan Gazi'in annesidir. Şeyh Edebali'nin kızı Râbi'a Bâlâ Hâtun ile karıştırılan Mal Hâtun'un babası Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'dir. Vakfıyesinde adı Malhun binti Ömer Bey olarak gösterilmiştir. Kendi adına yapılmış, daha çok ev ortamına benzeyen türbesi bulunur. Osmanlı padişahlarının doğma büyüme yabancı kadınları sarayda Müslümanlaştırarak kendilerine eş yapma geleneği o dönemde olmadığı için Malhun Hatun'un Türk olduğu kesindir.

MALHUN HATUN 'UN ÇOCUĞU VAR MI?

Malhun Hatun'un 6 çocuğu olduğu biliniyor.

MALHUN HATUN'IN ÇOCUKLARININ İSİMLERİ NEDİR?

Malhun Hatun'un çocukları; Orhan Gazi, Savcı Bey, Pazarlı Bey, Melik Bey, Hamid Bey, Çobanbey olduğu bilinmekte.

KURULUŞ OSMAN MALHUN HATUN'U KİM OYNUYOR?

Kuruluş Osman dizisinde Malhun Hatun karakterini başarılı oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy canlandırıyor.

OSMAN BEY'İN KAÇ ÇOCUĞU VARDIR?

Osman Bey'in 7 çocuğu vardır. Osman Bey'in Rabia Bala Hatun'dan doğan çocuğu, Alâeddin Ali Bey'dir. Osman Gâzî'nin diğer 6 çocuğu ise Malhun Hatun'dan dünyaya gelmiştir. İsimleri:

Çoban Bey

Melik Bey

Orhan Gazi

Hamid Bey

Bazarlu Bey

Alâeddin Ali Bey

Fatma

Melek Hatun

Bala Hatun'un kaç çocuğu var?
ÖZGÜN
Bala Hatun'un kaç çocuğu var?

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