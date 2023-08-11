YKS tercihleri için puan mı önemli sıralama mı sorusu ÖSYM tarafından sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte bir hayli merak konusu oldu. ÖSYM Başkanı Ersoy, "2023-YKS tercih işlemleri, 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacak" dedi. 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Ön Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı. 2 yıllık ya da 4 yıllık üniversite tercihi yapacak adaylar, YKS tercihini yaparken dikkat edilmesi gereken hususların neler olduğuna odaklandı. Üniversite tercihlerinde puan mı, sıralama mı daha önemli? sorusuna bu haberimizde yanıt bulduk. Peki üniversite tercihi yapılırken puana göre mi sıralamaya göre mi yapılmalı?