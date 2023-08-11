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ÖSYM DGS Açıköğretim Taban Puanları

DGS geçiş bölümleri ve taban puanları, Ön lisans eğitimini Lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar tarafından araştırılıyor. Meslek yüksekokulları ve açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir. DGS ile dört yıllık lisans programlara geçiş yapacaklara DGS puanları ve kontenjanları üzerinden bu geçişleri yapmakta. Peki 2023 yılı DGS açıköğretim taban puanları nedir? Taban puanlar kaça kadar düşer? İşte DGS tercihlerinde son durum.

16:06 . 11/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
AÖF açık öğretim DGS puanları

AÖF açık öğretim DGS puanları

2023 yılı Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarının açıklanması ile birlikte adayların en merak ettiği konuların başında açıköğretim bölümlerinin taban puanları araştırılmaya başlandı. Aşağıdaki listede
üniversite, bölüm, puan türü, kontenjan, yerleşen aday sayısı, boş kontenjan ve en küçük puanlar
a yer verilmiştir.

DGS, meslek yüksekokulları ve açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilere lisans programlarına geçiş yapma imkanı sunan bir sınavdır.

DGS
sınavına girerek, iyi bir puan almanız durumunda, istediğiniz lisans programına geçiş yapabilirsiniz. DGS ile geçiş yapılabilecek lisans programları, ÖSYM'nin internet sitesinde listelenmiştir. Bu listede, her programın puan türü ve taban puanı da bulunmaktadır. İşte
ATA-AÖF, AUZEF
ve
AÖF DGS taban puanları
listesi.

DGS Açıköğretim Taban Puanları ve Kontenjanları 2023

DGS açıköğretim taban puanları 2023
sayfamızda, Anadolu Üniversitesi (AÖF), Atatürk Üniversitesi (ATA-AÖF), İstanbul Üniversitesi (AUZEF) ve Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi (TÜRTEP) bünyesindeki uzaktan eğitim ve açıköğretim yapan bölümlerin tamamı mevcut.
Üniversite tercihlerinde başarı sıralaması mı puan mı dikkate alınmalı?
Üniversite tercihlerinde başarı sıralaması mı puan mı dikkate alınmalı?

YKS tercihleri için puan mı önemli sıralama mı sorusu ÖSYM tarafından sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte bir hayli merak konusu oldu. ÖSYM Başkanı Ersoy, "2023-YKS tercih işlemleri, 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacak" dedi. 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Ön Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı. 2 yıllık ya da 4 yıllık üniversite tercihi yapacak adaylar, YKS tercihini yaparken dikkat edilmesi gereken hususların neler olduğuna odaklandı. Üniversite tercihlerinde puan mı, sıralama mı daha önemli? sorusuna bu haberimizde yanıt bulduk. Peki üniversite tercihi yapılırken puana göre mi sıralamaya göre mi yapılmalı?


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36 dakika önce
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