AÖF açık öğretim DGS puanları
2023 yılı Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarının açıklanması ile birlikte adayların en merak ettiği konuların başında açıköğretim bölümlerinin taban puanları araştırılmaya başlandı. Aşağıdaki listede
üniversite, bölüm, puan türü, kontenjan, yerleşen aday sayısı, boş kontenjan ve en küçük puanlar
a yer verilmiştir.
DGS, meslek yüksekokulları ve açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilere lisans programlarına geçiş yapma imkanı sunan bir sınavdır.
DGS
sınavına girerek, iyi bir puan almanız durumunda, istediğiniz lisans programına geçiş yapabilirsiniz. DGS ile geçiş yapılabilecek lisans programları, ÖSYM'nin internet sitesinde listelenmiştir. Bu listede, her programın puan türü ve taban puanı da bulunmaktadır. İşte
ATA-AÖF, AUZEF
ve
AÖF DGS taban puanları
listesi.
DGS Açıköğretim Taban Puanları ve Kontenjanları 2023
DGS Açıköğretim Taban Puanları ve Kontenjanları 2023
DGS açıköğretim taban puanları 2023
sayfamızda, Anadolu Üniversitesi (AÖF), Atatürk Üniversitesi (ATA-AÖF), İstanbul Üniversitesi (AUZEF) ve Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi (TÜRTEP) bünyesindeki uzaktan eğitim ve açıköğretim yapan bölümlerin tamamı mevcut.
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36 dakika önce