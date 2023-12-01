Çocuklarımı Netanyahu öldürdü

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail hava saldırısında öldüğünü açıkladığı 10 aylık Kfir Bibas ile 4 yaşındaki Ariel Bibas’ın babası ve Sherry Silverman Bibas’ın eşi Yarden Bibas’ın görüntülerini yayınladı. Bibas, “Netanyahu, ailemi bombaladın. Karımı ve çocuklarımı öldürdün, onları anlaşmalar yoluyla evlerine döndürmek yerine onları öldürdün. Hamas cenazelerini alıp İsrail’e gömmeyi teklif etti ama siz reddettiniz. Sizden cenazeleri alıp İsrail’e gömmenizi istiyorum” diye konuştu. Kassam Tugayları açıklamasında, İsrail’e ölülerin cenazelerini teslim etmeyi teklif edildiği belirtilerek, “İşgal hükümeti cenazeleri teslim almayı reddetti. Halen manevra ve pazarlık yapmaya devam ediyor” denildi.