Demokratik Kongo’da yeni Ebola alarmı: 65 ölü

04:0017/05/2026, Pazar
Demokratik Kongo.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğudaki Ituri eyaletinde ebola vakaları görüldü.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yapılan açıklamada, 15 Mayıs itibarıyla Ituri eyaletinde ebola virüsü kaynaklı olduğundan şüphelenilen 246 vaka ve 65 ölümün kayıtlara geçtiği ifade edildi. Açıklamada, başkent Kinşasa'daki Ulusal Biyomedikal Araştırma Enstitüsünün incelediği 20 örneğin 13'ünde ebola virüsü tespit edildiği, virüsün genetik incelemesinin sürdüğü bildirildi. Özellikle Uganda ve Güney Sudan sınırına yakın konumdaki Ituri'de, sınır ötesi bulaş riskine karşı bölgesel koordinasyon çalışmalarının artırıldığı bilgisi verildi. Salgın, "ülkede 1976'dan bu yana kaydedilen 17. Ebola salgını" olarak kayıtlara girdi. Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 döneminde görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.



