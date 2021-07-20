Rumların Kıbrıs adasını Türklerden arındırarak Yunanistan’a bağlama hayali, 20 Temmuz 1974’te düzenlenen Kıbrıs Barış Harekatı’yla tarihin tozlu sayfalarına gömüldü. O dönem Kıbrıslı mücahitlerin sokak sokak adayı savunduğunu belirten Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora, “11 yıl Rumlar ‘Bekledim de gelmedin’ şarkısını çaldılar. Türk askerinin bir gün geleceğini biliyorduk. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gittiği her yerde insanlık örneği vardır. Şanla şerefle geldiler. Yıllardır Kıbrıs’la akan kanı durdurdular. Biz bugün varsak yanıbaşımızdaki Türk ulusunun varlığı sayesindedir. Anavatan şefkatli elini uzatmasaydı Kıbrıs ikinci Girit olabilirdi” dedi.

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3 YIL HAZIRLIK YAPTILAR

Mücadelenin 1955’li yıllardan bu yana sürdüğünü anlatan Bora, şunları söyledi: “EOKA, Ada’yı Türklerden temizleyeceğini açıkladığında ben lise çağındaydım. Ada’da kendimizi savunmak için bir takım gruplar oluşturduk. Türk halkının Kıbrıs’ta barış ve güven içinde yaşamaktan başka bir gayesi yoktu. Cumhuriyet döneminde Makarios, ‘Biz bu cumhuriyeti zorla kabul ettik, bunu Enosis’e ulaşmak için sıçrama tahtası olarak kullanacağız’ dediğinde, Rumlar harekete geçti. 3 yıl Rumların yaptığı hazırlığı yakından izledik.”

RUMLAR 2 BİN RUM’U ÖLDÜRDÜ

“1963’te köylere kasabalara saldırmaya başladılar. 11 yıl boyunca Rumların saldırmadığı köy kasaba kalmadı, seyahat eden vatandaşlarımız kayıplara karıştı. Türk halkı 126 noktada direnişe geçti. 11 yıllık bu süreçte, Türkiye Rumları ve garantör ülkeleri defalarca ikaz etti. 1967’de Geçitkale Boğaziçi köylerine saldırdılar. 15 gün Yunan askerleri burayı işgal etti. Araya ABD arabulucu girdi. Atina-Ankara ve ABD nezdinde bu arabulucuk neticesinde barikatlar kaldırıldı, Türkiye savaşarak elde edilecek önemli bir gelişmeyi masada kabul ettirdi.” 11 yıl süren görüşmelerin neticeye girmediğini söyleyen Bora, “Rum ‘Enosis’ dedi, biz buna razı olmadık. 15 Temmuz 1974’te ise Enosis amaçlı darbe yapıldı. Makarios ülkeyi terk etti. Bu şartlarda Türkiye 20 Temmuz sabahı müdahale etme kararı aldı. Girne’ye çıktıktan sonra Türkiye, ‘Gelin birlikte bozulan anayasal düzeni tesis edelim’ dedi. Cevap vermediler. Ateş açtılar. Türk askerinin yürüyüşü başladı. O süreçte Türk askeri Rumları öldürmek üzere hareket etmedi. Rumlar kendi aralarında 2 bin kişiyi öldürdüler. Adanın tamamına bu harekat barış ve huzur getirdi” diye konuştu.

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Hayatımın en büyük zaferiydi

İngiliz üssündeki Meteoroloji Dairesi’nde çalışan Metin Aybars, olaylar başlayınca görevini bırakıp, Lefkoşa’da merkez taburda harekat ve istihbarat subayı olarak görev yaptı. Bin 300 kişilik taburdan 2 günde 29 şehit verildiğini söyleyen Aybars, “Rumlar Mağusa’yı sarıp, top atışına tuttu. İnsanlar kalenin içindeki mazgallara sığınarak bombardımandan kurtuldu. Mücahitlerin şehri savunduğu mevzilerin 100 metre ilerisinde Rumlar vardı, bizim çocuklara ‘Hazırlanın geliyoruz’ deyip tahrik ediyorlardı. Barış Harekatı’nın olduğu gün beni gören genç bir mücahit, ‘Komutanım izin verin şunlara ateş edelim’ dedi, sakin olmasını söyledim. Birkaç saat sonra Rumların arka kısmından uçaklar bomba yağdırdı. O elleriyle silah sallayanlar ortadan kayboldu. Bizim tanklar dümdüz ilerledi. Hep ezildik, ezildik. Ayakta kaldık ama kendimizi hiç üstte hissetmedik. Ama o gün Rum askerlerin halini görmek, hayatımın en büyük zaferiydi” dedi.

Türk askeri özgürlüğe kavuşturdu

Kıbrıs Barış Harekatı’nın gazileri, harekatın Ada’ya ve Kıbrıs Türklerine huzur ve özgürlük getirdiğini söyledi. Gazi Yaşar Gevrek, “Kıbrıs Barış Harekatı olmasaydı ya Kıbrıslı Türklerin hepsi eninde sonunda Rum olacaktı ya da tek bir Türk kalmayacaktı. Harekat, Kıbrıslı Türkleri özgürlüğüne kavuşturdu” dedi. Gazi Ersoy Taluğ, “Ne zaman Ada’nın kuzeyine geldim ve Türk bayraklarını gördüm, toprağı öptüm ve gözlerimden yaşlar aktı. Harekat olmasaydı biz bitmiştik. Türk askeri buraya geldi bizi kurtardı. Rumlar 103 köyümüzü yaktı, yıktı. Bir yerden bir yere gidemezdik. Yaşamak mıydı bu? Türk askeri geldi, huzura kavuştuk, özgür olduk” diye konuştu.

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