Pezeşkiyan savaşın sona ermesi için iki koşul sıraladı

19:3830/03/2026, Pazartesi
AA
Pezeşkiyan, savaşın bitiş şartını “halkın güvenliği” olarak açıkladı.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail ile İran arasında süren savaşın sona ermesine ilişkin alınacak kararın, ülke halkının güvenliği ve çıkarlarının garanti altına alınmasına bağlı olduğunu açıkladı. Pezeşkiyan, ordunun direnişi ve halkın savaş sürecinde gösterdiği birlikteliğin kritik rol oynadığını vurguladı. Ülke genelinde düzenlenen destek gösterilerine de değinen Pezeşkiyan, bu birlik ruhunun İran’ın zorlu süreci aşmasında en önemli güç olduğunu ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın sona ermesine ilişkin verilecek kararın, "İran halkının güvenliği ve çıkarlarının garanti altına alınmasına bağlı olduğunu" söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, bakanlar kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Savaşın sona ermesi için iki koşul

"ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan savaşın sonra ermesine ilişkin verilecek her türlü karar, İran halkının güvenliği ve çıkarlarının garanti altına alınmasına bağlı." ifadesini kullanan Pezeşkiyan, ordunun gösterdiği direniş ile İran halkının savaş süresince ortaya koyduğu ulusal birliğin ülkenin mevcut kritik koşulların üstesinden gelmesindeki en değerli etkenlerden biri olduğunu vurguladı.

Pezeşkiyan, ülkenin çeşitli kentlerinde özellikle akşam saatlerinde düzenlenen "yönetime destek" gösterilerin önemine de değinerek, "Halkın akşamları toplanması çok değerli. İran özgür insanlara ilham olmaktadır." ifadesini kullandı.



