ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'ın İsfahan kentinde şiddetli patlama sesleri duyuldu

İran'dan yayın yapan Jamaran haber sitesine göre, İsfahan'da şiddetli patlamalar meydana geldi.

Bu gece Basra Körfezi yakınlarındaki Fars eyaletine bağlı Lamerd ilçesindeki "Uluslararası Lamerd Şuheda Havalimanı" ve Şiraz kenti de ABD-İsrail saldırılarının hedefi olmuştu.

İran medyası: ABD-İsrail saldırılarında Basra Körfezi'nde Fars eyaletine bağlı Lamerd Havalimanı vuruldu

İran'da Basra Körfezi'ndeki Fars eyaletine bağlı Lamerd ilçesindeki havalimanı ABD-İsrail saldırılarında hedef alındı.

İranlı İşçiler Haber Ajansına göre, Lamerd Kaymakamı Ali Alizade konuya ilişkin açıklama yaptı.

Alizade, "ABD-İsrail saldırılarında Uluslararası Lamerd Şuheda Havalimanı pistinin bir kısmı vuruldu." bilgisini verdi.

İranlı yetkili, olayda can kaybı yaşanmadığını kaydetti.

Öte yandan gece saatlerinde Fars eyaletinin merkez şehri Şiraz'da da art arda patlama seslerinin duyulduğu belirtildi.

İran medyası: Suudi Arabistan ve Kuveyt'in stratejik altyapı haritası İran ordusunun masasında

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş sürerken, Suudi Arabistan ve Kuveyt'in stratejik altyapı konumlarının yer aldığı haritanın İran Silahlı Kuvvetlerinin masasında olduğu bildirildi.

İran'dan yayın yapan Hemşehri haber sitesi, ismi açıklanmayan İranlı yetkilinin konuya ilişkin değerlendirmelerini aktardı.

Açıklamada, "Düşmanca bir adım atılması halinde Kuveyt-Suudi Arabistan ortak petrol bölgesi, Vefre ve Burgan petrol sahaları, El-Zor ve Şuaybe enerji santralleri ile diğer stratejik altyapılar misilleme hedefleri listesinde yer alıyor." ifadeleri kullanıldı.