Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Rusya: Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde 2 yerleşim birimini ele geçirdik

Rusya: Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde 2 yerleşim birimini ele geçirdik

17:0116/05/2026, Cumartesi
AA
Sonraki haber
17 İHA etkisiz hale getirildi
17 İHA etkisiz hale getirildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki 2 yerleşim yerini ele geçirdiklerini duyurdu. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Moskova'ya doğru uçan 17 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin, Ukrayna'daki faaliyetlerine dair bilgi paylaşıldı.

Rus güçlerinin, Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerleme kaydettiğine işaret edilen açıklamada, "Batı askeri grubu birlikleri, aktif eylemleri sonucunda Harkiv bölgesindeki Borovaya ve Kutkovka yerleşim yerlerini kurtardı." ifadesine yer verildi.

Açıklama, dün yerel saatle 20.00'den bugün 15.00'e kadar Ukrayna'ya ait 227 insansız hava aracının (İHA) Moskova dahil çeşitli bölgeler ile Azak Denizi ve Karadeniz üzerinde etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Moskova'ya doğru uçan 17 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini kaydetti.


#Rusya
#savaş
#Ukrayna
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi SGK 2026! Kurban Bayramı Emekli İkramiyesi Ne Zaman Yatacak? SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı