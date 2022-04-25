Japonya'da tekne faciası: Ölü sayısı 11'e çıktı

Pakistanlı iki kardeş 23 Nisan dolayısıyla İstiklal Marşı'nı seslendirdi

Pakistan'ın Lahor şehrinde, 10 ve 12 yaşındaki Czar kardeşler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İstiklal Marşı'nı seslendirdi.



Lahor'da İstiklal Marşı'nı Türkçe okumaya ve geleneksel Pakistan enstrümanlarıyla çalmaya gayret eden Riyan ve Isaac Czar'ın çalışması yaklaşık 4 ay sürdü.