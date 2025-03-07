SpaceX'in roketi 8'inci test uçuşunda yine parçalandı

SpaceX, uzay aracının yükseliş motorunun ateşlenmesi sırasında "planlanmamış hızlı bir sökülme" yaşadığını doğruladı ve güvenlik yetkililerini uyardığını bildirdi. Orlando Uluslararası Havalimanı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, uçuşların "bölgedeki uzay fırlatma enkazı nedeniyle" kısa süreliğine durdurulduğunu kaydetti. SpaceX uçuş yorumcusu Dan Huot, fırlatma alanından yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki bu geçen sefer de oldu, bu yüzden artık biraz pratiğimiz var." dedi.