Trump İran'da görüştükleri ismi açıkladı: Tahran'dan cevap gecikmedi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İsrail saldırılarında ölen İranlı liderlerin yerine gelen isimlerin “daha makul davrandığını” savunarak, İran’ın ABD ile işbirliği yapıp yapmayacağını bir hafta içinde öğreneceklerini belirtti. Trump, rejimdeki değişiklik nedeniyle artık tamamen yeni bir yönetimle karşı karşıya olduklarını söyledi. İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ise Trump’ın açıklamalarına tepki göstererek, ABD ve İsrail’in tehdit ve propagandalarının büyük bir hata olduğunu vurguladı ve ülkesinin haklarını savunacağını ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İsrail’in saldırıları sonucu ölen İranlı liderlerin yerine gelen yeni isimlerin “çok daha makul davrandığını” savunarak, İran’ın ABD ile çalışıp çalışmayacağını bir hafta içinde öğreneceklerini belirtti.
Trump, New York Post gazetesine özel mülakat verdi.
İran’da üst düzey yöneticilerin, ABD ve İsrail saldırılarında öldürüldüğü için “rejimde değişiklik olduğunu” savunan Trump, "Geçmişteki (isimler) gittiği için tam bir rejim değişikliği oldu, şu an tamamen yeni bir grup insanla karşı karşıyayız." dedi.
"Galibaf'ın bir haftası var"
Trump, yeni isimlerin “şimdiye kadar çok daha makul davrandıklarını" öne sürerek, İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf’ın ABD ile çalışıp çalışmayacağını da “bir hafta içinde” göreceklerini söyledi.
İran’ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in yaşayıp yaşamadığı ile ilgili sorulara da Trump, "Ondan kimse haber alamıyor. Çok ciddi şekilde yaralı. Muhtemelen (hayatta) ama son derece kötü durumda olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
Galibaf'tan ABD'ye cevap
Trump'ın söylemlerinin ardından İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf da açıklamada bulundu.
ABD ve İsrail'in bir yandan kendilerini tehdit ederken diğer yandan kendi arzularını haber gibi servis ettiğini ifade eden Galibaf, "Büyük hata. Eğer bir darbe vururlarsa, karşılığında birkaç darbe alırlar." dedi.
Galibaf, İran halkının dini lider Mücteba Hamaney'in önderliğinde düşmanlarını saldırganlığına pişman edeceğini ve ülkesinin haklarını geri alacağını söyledi.