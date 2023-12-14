Taste Atlas, 2023 yılının en iyi 100 yemeğini yayımladı. Dünyanın en meşhur lezzetleri arasında 8 Türk yemeği de yer aldı. Cağ kebabı ilk 20’de, İskender kebab 37, mantı 38. sırada yer aldı. 2023 Dünyanın en iyi 100 yemeğin listesi haberimizde.

DÜNYANIN EN İYİ 100 YEMEĞİ 2023

Listenin ilk sırasında Brezilya mutfağının ünlü yemeklerinden biri olan “picanha” yer aldı. Dünyanın en iyi 100 yemeği sıralaması şu şekilde:

TÜRKİYE’NİN EN İYİ 8 YEMEĞİ

Listede 20. sırada yer alan cağ kebabı Türkiye’nin en iyi yemeği oldu. 37. Sırada İskender kebap, 38. sırada mantı, 60. sırada döner kebap, 70. sırada Adana kebap, 72. sırada mercimek çorbası, 77. sırada hünkar beğendi ve 89. sırada tombik döner Türkiye’den listeye giren yemekler oldular.

Ayrıca dünyanın en iyi 100 mutfağını da belirleyen kurum ilk sırayı İtalyan mutfağına verdi. Türk mutfağı ise listede 15. sırada yer aldı.

PİCANHA NEDİR?

Picanha, sığırın arka bacağından elde edilen bir et kesimidir. Brezilya ve Portekiz mutfağında oldukça popülerdir.

Picanha, dana karkasının but kısmından elde edilir. Biceps femoris kasının son kısmı ve yağ başlığından oluşur. Picanha, lezzetli yağ dokusu içermesi nedeniyle oldukça lezzetlidir.

Picanha, genellikle mangalda, ızgarada veya fırında pişirilir. Pişirilirken, yağ başlığının üzerinde bulunan yağ tabakası, etin eşit şekilde pişmesine ve yumuşamasına yardımcı olur.

Picanha, genellikle ince dilimler halinde dilimlenerek servis edilir. Etin lezzetini daha da artırmak için, dilimlere tuz, karabiber ve diğer baharatlar eklenebilir.

Picanha, Brezilya'da özellikle churrasco olarak bilinen geleneksel bir barbeküde yapılır. Churrasco, genellikle çeşitli et kesimlerinin mangalda pişirildiği bir etkinliktir.

ROTİ CANAİ NEDİR?

Roti canai, Güneydoğu Asya'da, özellikle Malezya, Singapur ve Endonezya'da popüler bir Hint gözlemesidir. İnce, yağlı ve gevrek bir hamurdan yapılır. Roti canai, genellikle kahvaltıda veya atıştırmalık olarak servis edilir.

Roti canai,tereyağı veya ghee ile kızartılır ve daha sonra çeşitli soslarla servis edilir. En yaygın soslar arasında dhal (mercimek çorbası), sambal (acı sos) ve kari bulunur.

Roti canai, genellikle yuvarlak veya kare şeklinde yapılır. Ancak, farklı şekillerde de yapılabilir. Örneğin, roti canai bazen rulo şeklinde yapılır ve iç dolgu olarak et, peynir veya sebzeler kullanılabilir.

PHAT KAPHRAO NEDİR?

Phat kaphrao, Tayland mutfağında popüler bir stir-fry yemeğidir. "Phat" stir-fry anlamına gelirken, "kaphrao" ise Tayland fesleğeni anlamına gelir. Yani, phat kaphrao, Tayland fesleğeni ile stir-fry yapılan bir et yemeğidir.

Phat kaphrao genellikle tavuk, domuz veya deniz ürünleri ile yapılır. Et, önce marine edilir ve ardından soğan, sarımsak, acı biber ve diğer sebzeler ile birlikte yüksek ateşte hızlı bir şekilde kavrulur. Yemeğin en önemli özelliği olan Tayland fesleğeni de son aşamada eklenir ve yemeğe karakteristik aroma ve lezzetini verir.

Phat kaphrao kızarmış pilav (khao phat) ile servis edilir. Ayrıca yanına taze sebzeler, kızarmış yumurta veya nam pla (balık sosu) gibi ekstralar da eklenebilir.

Phat kaphrao'nun bazı varyasyonları da mevcuttur. Örneğin, bazı tariflerde fasulyalar, bezelyeler veya diğer sebzeler de kullanılabilir. Ayrıca, bazı versiyonları daha acı veya daha tatlı olabilir.

Phat kaphrao, Tayland'da sokak yemeklerinde, restoranlarda ve evlerde yaygın olarak bulunur. Doyurucu, lezzetli ve yapımı kolay bir yemek olması nedeniyle oldukça popülerdir.







