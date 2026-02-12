Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Dünya Ekonomisi
ABD'nin ticari ham petrol stokları 8 milyon 500 bin varil arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları 8 milyon 500 bin varil arttı

08:4312/02/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber
Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 415 milyon 200 bin varil seviyesinde sabit kaldı.
Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 415 milyon 200 bin varil seviyesinde sabit kaldı.

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 8 milyon 500 bin varil arttı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 200 bin varil azalacağı yönündeydi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 8 milyon 500 bin varil artışla 428 milyon 800 bin varil seviyesine çıktığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 200 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 415 milyon 200 bin varil seviyesinde sabit kaldı.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 1 milyon 200 bin varil artışla 259 milyon 100 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 31 Ocak- 6 Şubat haftasında 498 bin varil artarak 13 milyon 713 bin varile çıktı.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 604 bin varil artışla 6 milyon 805 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 308 bin varil azalışla 3 milyon 739 bin varil oldu.

EIA'nın Şubat 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 600 bin varil olması bekleniyor.

#ABD
#Petrol
#ABD Enerji Enformasyon İdaresi
#EIA
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ kurası bugün nerede hangi il ve ilçede çekilecek? İl il 500 bin konut TOKİ kura çekim takvimi 2026