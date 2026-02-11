Enerjide dev hamle: TPAO Libya'da petrol ve gaz arayacak

İhale sonuçlarının açıklandığı törene Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Petrol ve Gaz Bakanı Halife Abdussadık, Libya Ulusal Petrol Kurumu Başkanı Mesud Süleyman ve çok sayıda uluslararası enerji şirketi temsilcisi katıldı.

Heyet, TPAO’nun O7 deniz sahasını da Repsol ile Macaristan merkezli MOL ortaklığında kazandığını açıkladı.

Libya Petrol ve Gaz Bakanlığı, 17 yılın ardından ilk kez geçen yıl 11'i karada, 11'i denizde olmak üzere 22 blokta petrol ve doğal gaz arama ve üretim ihalesine çıktığını duyurmuştu.