Dışa bağımlılığa karşı kaya petrolü hamlesi

Merve Safa Akıntürk
04:0020/01/2026, Salı
G: 20/01/2026, Salı
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Güneydoğu Anadolu Havzası’nda yürüttüğü sondaj çalışmalarını üretim odaklı yeni bir aşamaya taşıyor.

Diyarbakır’da başlatılan kaya petrolü ve kaya gazı projeleri, artan üretim kapasitesiyle enerji ithalatına bağımlılığı azaltmayı hedefliyor.

600 KİLOMETRELİK ALANDA SONDAJ

TPAO, Diyarbakır’ın Bismil ilçesinin kuzeyinde yaklaşık 600 kilometrekarelik alanda dört sahayı kapsayan yeni bir sondaj programı uyguluyor. Önümüzdeki üç yıl içinde 24 kuyuda dikey ve yatay sondaj yapılması planlanıyor. İlk teknik değerlendirmelerde sahalarda yaklaşık 350 milyon varillik rezerv tespit edilirken, Diyarbakır genelindeki kaya petrolü ve gaz potansiyelinin 4-6 milyar varil seviyesinde olabileceği öngörülüyor. Çalışmalar Diyarbakır’la sınırlı kalmazken, Hatay’dan Hakkari’ye uzanan Güneydoğu Anadolu Havzası genelinde 2,9 trilyon metreküp kaya gazı ve 87 milyar varil kaya petrolü potansiyeline işaret ediliyor. TPAO’nun 2028 için günlük 550 bin varil üretim hedefi bulunurken, uzun vadede 1 milyon varile ulaşılması planlanıyor. Türkiye’nin günlük 1 milyon 160 bin varillik tüketimi dikkate alındığında, hedef yurt içi üretimin önce tüketimin yarısını, ardından tamamını karşılayabilecek bir yapıya ulaşması.



