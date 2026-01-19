Bakan Işıkhan duyurdu: İŞKUR'dan gençlere 19 bin 250 lira destek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programı kapsamında gençlere ödenen günlük cep harçlığının bin 83 liradan bin 375 liraya çıkarıldığını, programa ayda 14 gün katılım sağlayan gençlere 19 bin 250 lira destek sağlanacağını duyurdu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gençlerin istihdama katılımını desteklemek amacıyla yürütülen İŞKUR Gençlik Programı’na yönelik yeni düzenlemeyi paylaştı.
Bakan Işıkhan, gençlerin her zaman yanında olduklarını belirterek, "Gençlerimize inanıyoruz; üreten, çalışan, hayalleri olan gençlerimizin yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.
Söz konusu artışla birlikte, gençlerin iş gücü piyasasına adaptasyonunun hızlandırılması ve eğitimle çalışma hayatı arasındaki bağın güçlendirilmesi hedefleniyor.