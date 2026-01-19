Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Bakan Işıkhan duyurdu: İŞKUR'dan gençlere 19 bin 250 lira destek

Bakan Işıkhan duyurdu: İŞKUR'dan gençlere 19 bin 250 lira destek

14:5019/01/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
İŞKUR Gençlik Programı
İŞKUR Gençlik Programı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programı kapsamında gençlere ödenen günlük cep harçlığının bin 83 liradan bin 375 liraya çıkarıldığını, programa ayda 14 gün katılım sağlayan gençlere 19 bin 250 lira destek sağlanacağını duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gençlerin istihdama katılımını desteklemek amacıyla yürütülen İŞKUR Gençlik Programı’na yönelik yeni düzenlemeyi paylaştı.

Gençlere sağlanan desteği artırdıklarını vurgulayan Işıkhan,
"İŞKUR Gençlik Programı’na desteğimizi büyütüyoruz. Günlük 1083 lira olarak uyguladığımız cep harçlığını bu yıl 1375 liraya yükseltilttik. Böylelikle programa ayda 14 gün katılım sağlayan gençlerimize 19 bin 250 lira destek sağlayacağız"
ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan, gençlerin her zaman yanında olduklarını belirterek, "Gençlerimize inanıyoruz; üreten, çalışan, hayalleri olan gençlerimizin yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu artışla birlikte, gençlerin iş gücü piyasasına adaptasyonunun hızlandırılması ve eğitimle çalışma hayatı arasındaki bağın güçlendirilmesi hedefleniyor.



#İŞKUR
#ödeme
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul'da 18 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak: İşte 19 Ocak BEDAŞ elektrik kesintisi programı