Araç sahipleri dikkat! MTV ödemelerinde taksit yapan bankalar belli oldu

14:3719/01/2026, Pazartesi
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2026 yılı ilk taksit ödemelerinde süre daralıyor. 2 Şubat Pazartesi günü sona erecek ödeme dönemi öncesinde bankalar, MTV ödemeleri için sundukları taksit kampanyalarını tek tek açıkladı. Peki, hangi banka MTV ödemesini kaç taksit yapıyor?

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde takvim işliyor. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren MTV’nin ilk ödemesi için son 15 güne girildi. Mükelleflerin, cezalı duruma düşmemek için ödemelerini 2 Şubat Pazartesi gününe kadar yapması gerekiyor.

Yılda iki defa tahsil edilen MTV için bankalar da taksit imkanlarını duyurmaya başladı.

NTV'de yer alan habere göre; bankaların MTV ödemelerinde sunduğu taksitler şu şekilde:

MTV hangi banka kaç taksit 2026

Enpara Bank 15 bin TL'ye kadar faizsiz 6 taksit

TEB Bonus 250 bin TL'ye kadar 4 taksit

Ziraat BankKart 4 taksit


Halkbank Paraf Kart 3 taksit, Troy kartlara 4 taksit

Albaraka 3 taksit

Denizbank Bonus 500 bin TL'ye kadar 3 taksit

Garanti BBVA Bonus 3 taksit

Maximum kart 2 bin lirayla 1 milyon liraya kadar 3 taksit

Kuveyt Türk SağlamKart 50 bin TL'ye kadar 3 taksit

Vakıfbank WorldCard 500 bin TL'ye kadar 3 taksit

Türkiye Finans Happy Kart 250 bin TL'ye kadar 3 taksit

MTV ilk taksit ödemesi nasıl yapılır?

MTV, vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinden tahsil edilebiliyor. Ayrıca dijital vergi dairesi, bankaların internet siteleri ve mobil uygulamalardan da ödeme yapılabiliyor.


Dijital platformlar üzerinden plaka, TC kimlik numarası ve tescil tarihi bilgileri girilerek hızlıca ödeme yapılabiliyor. Söz konusu dijital sistemler, gece 00.10 ile 23.50 saatleri arasında hizmet veriyor.

