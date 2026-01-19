Borsa günü rekor seviyeden tamamladı: En fazla kazandıran sektör madencilik oldu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,63 değer kazanarak 12.747,88 puanla rekor seviyeden tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 79,36 puan artarken, toplam işlem hacmi 197,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,12, holding endeksi yüzde 0,69 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,22 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 3,39 ile ticaret oldu.

Küresel piyasalar, İran'daki gelişmelere ilişkin endişelerin azalmasına karşın, Grönland'a dair olumsuz haber akışının etkisiyle negatif bir seyir izliyor.

Yurt içinde ise BIST 100 endeksi gün içinde 12.837,92 puanı görerek rekor tazeledikten sonra, günü rekor seviyeden tamamladı.

Bununla birlikte, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının açıkladığı verilere göre Konut Fiyat Endeksi (KFE), aralıkta aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 29 arttı.

Analistler, yarın yurt içinde konut satışları, uluslararası yatırım pozisyonu ve Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksinin, yurt dışında ise Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Avro bölgesinde cari işlemler dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.900 ve 13.000 puanın direnç, 12.600 ve 12.500 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.



