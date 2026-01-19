Yeni Şafak
DEİK’te istikrar ve vizyon: Doğan Ali Doğan yeniden Türkiye–Uganda İş Konseyi Başkanı

17:0919/01/2026, Pazartesi
Türkiye–Uganda İş Konseyi Başkanlığı
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Seçimli Olağan Genel Kurulu, Türk iş dünyasının küresel ölçekteki temsil gücünü ve ticari diplomasi vizyonunu pekiştiren önemli bir katılımla gerçekleştirildi. Genel Kurul kapsamında yapılan seçimler sonucunda, Doğanlar Holding 3. Kuşak Yönetim Kurulu Üyesi ve Doğyap Yönetim Kurulu Başkan Vekili Doğan Ali Doğan, Türkiye–Uganda İş Konseyi Başkanlığı görevine yeniden seçildi.

Yeni döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Doğan Ali Doğan, yalnızca bir görev devamlılığından değil, aynı zamanda iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin daha derin, sürdürülebilir ve çok boyutlu bir yapıya taşınması yönündeki kararlılıktan söz etti. Seçilen tüm iş konseyi başkanlarını tebrik eden Doğan, DEİK’in Türk iş dünyası için üstlendiği stratejik role dikkat çekti.

Doğan Ali Doğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “DEİK Seçimli Olağan Genel Kurulu’nun ülkemiz, iş dünyamız ve tüm paydaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum. Türk iş dünyası olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ticari diplomasiyi yalnızca bir araç değil, uzun vadeli kalkınmanın ve karşılıklı güvene dayalı iş birliklerinin temel unsuru olarak görmeye devam edeceğiz. Her gün bir öncekinden daha iyisine nasıl ulaşabileceğimizi, ülkemiz ve iş dünyamız adına nasıl daha güçlü, daha etkili ve daha sürdürülebilir bir yapı kurabileceğimizi düşünerek çalışacağız.”

Yeni dönemde Türkiye–Uganda İş Konseyi’nin; karşılıklı ticaret hacminin artırılması, yatırım fırsatlarının çeşitlendirilmesi, özel sektörler arası doğrudan temasların güçlendirilmesi ve iki ülke iş dünyası arasında kalıcı iş birliklerinin tesis edilmesi yönünde daha aktif bir rol üstlenmesi hedefleniyor. Doğan Ali Doğan liderliğinde, Konsey’in Afrika kıtasındaki stratejik açılım vizyonuna katkı sunmaya devam etmesi bekleniyor.

